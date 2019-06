Bojovnice Pudilová: Rodiče si zvykli, mám podepsaný další zápas | iSport.cz

Nebojí se zápasit s těžkými soupeřkami a i přes porážky si dokázala vybudovat jméno. V nejprestižnější světové MMA organizaci patří mezi nejlepší, i když to sama tak nevidí. Pro Pudilovou znamená zápasení všechno, na boje si prý trochu hůř zvykali jen rodiče. „Dřív jim to vadilo, ale už si zvykli,“ přiznala česká zápasnice. „Oni moc nevidí, když dostávám. Vím, že třeba mamka se otáčí, když dostanu nějakou ránu. Vždycky mi říká, že se pak zpátky otočí, když si myslí, že už je to dobrý a zase ji dostanu.“ (směje se)

Pudilové nevadí ani krev, které někdy bývá v oktagonu dost. „Na krev jsem si nijak zvykat nemusela. Přijde mi to přirozené, přijde to najednou s adrenalinem,“ řekla a zároveň dodala: „Radost mi to nedělá, ale je to sport. Když soupeřce teče trochu krve, tak vím, že vyhrávám. Nebo si to tedy aspoň v tu chvíli myslím.“

Zápasnice z Příbrami začala s bojovými sporty v kickboxu, postupně se však zhlédla ve smíšených bojových umění a prozradila, co ji na tomhle sportu nejvíc zaujalo. „Líbí se mi ta komplexnost, nemusím trénovat pořád to samé. Třeba ti, kteří lyžují, tak pořád jen lyžují. My můžeme zápasit, boxovat, dělat judo, brazilské jiu-jitsu… Můžeme si to střídat a člověka to vlastně nikdy nepřestane bavit a nikdy to nemůže umět na sto procent.“

V UFC má za sebou již pět zápasů a prozradila, že nedávno podepsala kontrakt na další. Jméno soupeřky zatím oznámit nemůže, ale prozradila, že to bude znovu zajímavé jméno. „Plánuju teď další zápas, ale ještě nemůžu říct s kým. Mám ho podepsaný, jen o tom nemůžu mluvit. Tahle soupeřka bude možná ještě lepší, než Liz,“ srovnala svou další soupeřku s Liz Carmoucheovou. S tou navíc bojovala naposledy v nižší váhové kategorii, v té samé prý bude zápasit i nyní. „Bude to zase padesát sedmička. To znamená, že teď co mám, tak musím shodit ještě deset kilo.