Pudilová o porážce a chvále: Bála jsem se, že řeknu něco, čeho budu litovat | iSport.cz

Veliký zápas, veliké emoce. Tak lze stručně popsat to, co zažila Lucie Pudilová na UFC Fight Night v sobotu večer. Svým duelem rozbouřila celou pražskou O2 arenu tak, jak asi nikdo předtím. Průběhem její bitvy se zkušenou Američankou Liz Carmoucheovou se jí dostalo ohlušující podpory od více než 16 tisíc fanoušků v hale. Když ale bylo rozhodnuto o její prohře, diváci na protest proti rozhodnutí bučeli a několik jich opustilo tribuny. Silný zážitek okomentovala hrdinka českého MMA exkluzivně pro deník Sport. Vysvětlila třeba, proč radši nešla na tiskovou konferenci

Byla jste pro fanoušky hlavní hvězdou premiéry UFC v Praze. Jaký to byl zážitek?

„Ohromně se mi líbilo, jak mi všichni fandili. To bylo neuvěřitelné. Ani jsem vlastně neslyšela svou nástupovku. Chtěla bych všem poděkovat. Moc si tohoto přístupu vážím. Všichni byli ohromně pozitivní a věřili mi.“

Co zpětně říkáte na výsledek zápasu?

„Já jsem od začátku počítala s tím, že když ji neporazím před limitem, tak mohu jen těžko vyhrát. Je škoda, že první kolo netrvalo trochu déle. (pousměje se) Měla jsem ji dobře chycenou.“

Jaký vliv na vás mělo, že jste po dlouhé době nenastupovala v bantamové váze, ale v nižší, tedy muší?

„Nebyla jsem tak rychlá, jak bych potřebovala. Myslím, že potřebuji víc času se v nové divizi aklimatizovat. Sice jsem se teď cítila o něco lépe, než když jsem v této váze nastupovala před lety. Ale přeci jen jsem dlouho hodně a tvrdě pracovala na tom, aby se ze mě stala bantamovka. Opravdu jsem cíleně zvyšovala hmotnost, a teď jsem musela jít zase hodně dolů, ale byla to má volba. I to asi hrálo roli. Byla jsem z toho trochu unavená.“

Bylo toho zkrátka hodně nového a do toho jste dostala velmi těžkou soupeřku.

„To ano. Ale ona hodně utíkala. Nešla ani moc dobře chytit, přišlo mi, že se mnou nechtěla jít do žádné tvrdší výměny. Připadalo mi, že hodně taktizovala a nakonec se jí to vyplatilo. Zápasit s někým, kdo nechce pořádně bojovat, není úplně jednoduché.“

Váš zápas měl ale velikou odezvu a hodně ohlasů. Byla nějaká reakce, která vás mimořádně potěšila, nebo naopak naštvala?

„Co vidím na sociálních sítích, tak mne spousta lidí podporuje. Stejně tak se najdou lidé, kteří mi určité věci ze zápasu vyčítají, ať již oprávněně, nebo také podle mého názoru neoprávněně.