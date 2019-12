Jak se vám vlastně propouštějí trenéři Karolíny Plíškové?

„Nejsou to příjemné věci. Já se všemi vycházel velice dobře, často jsem stál na jejich straně a lobboval za jejich setrvání. (smích) Ale musí si to samozřejmě rozhodnout Karolína, ona je na tom kurtě a ví nejlépe, jak se cítí.“

Jsou v tom velké emoce?

„Pokud se s trenérem rozcházíme, snažím se to věcně vysvětlit, dát nějaké logické argumenty, pojmenovat problém. Se všemi máme čistý stůl, všechno jsme vyrovnali do posledního detailu. A někdy třeba dali i něco navíc v rámci slušnosti.“

Navýšili jste odstupné?

„Přesně tak. Když je to ukončení před dohodnutou dobou, tak nám vždy přišlo fér se vyrovnat. Ten člověk s tím počítá, má vyblokovaný čas a v období, které ta částka pokryje, si alespoň může najít novou práci.“

Hodně jste to v minulých letech střídali. Neplatíte teď jako kdysi Sparta pět trenérů najednou?

„Ne, to fakt ne.“ (smích)

Jak stavíte smlouvu s novým trenérem. Klasicky fixní plat plus procenta z úspěchu?

„Ano, jsou tam tyhle dvě složky, někdy bývají i tři. Fixní plat, bonusy z turnajů a pak i bonusy z celého roku za žebříčkové umístění. A pochopitelně se to nastavuje podle úrovně aktuálního postavení hráčky. Bonusy se vyplácejí až od nějakého stadia turnaje, protože první druhé kolo pro Káju nejsou úspěchem. Co se týče fixního platu, někteří trenéři mívají měsíční, mně přijde spravedlivější týdenní nebo i denní – za den práce s hráčem dostane zaplaceno, když s ním není, tak tento fix nemá.“

Plus hradíte veškeré náklady.

„Ano, cesta, ubytování, jídlo, všechno. Přiznám se, že pro mě bylo po příchodu z fotbalu překvapení, že trenéři jsou navyklí si nechat hradit úplně všechno. Takže náklady pro hráče jsou opravdu vysoké.“

Jsou mezi trenéry velké cenové rozdíly?

„Obrovské. Každý má svoji cenu, záleží, co má za sebou, jaké výsledky. Kouč typu Darrena Cahilla, který spolupracoval s největšími hvězdami, a ještě dělá pro televizi ESPN, bude mít patrně fix i bonusy trošku větší než třeba začínající trenéři...“

Vyhraje-li Karolína Australian Open, projeví se to hned i na koučově platu? Vylepšíte mu smlouvu?

„Tam je to spíš o bonusech, během roku se kontrakt nemění. Když se prodlužuje smlouva, přichází vhodná doba si říci: jsem spokojený, posuneme to. A pozor, jsou tu země jako Francie nebo Austrálie, kde jsou silné tenisové svazy a ty těm svým nejlepším hráčům všechno tohle hradí – platí jim kouče, kondičního trenéra, fyzioterapeuta. Hráč se těmito náklady vůbec nemusí trápit, což je obrovská výhoda.“

Bez trenérů byste ušetřili. Zvládla by vaše žena hrát tenis bez kouče?

„Pár týdnů by to šlo, ale jinak ne. V tréninkovém procesu ji kouč donutí ještě víc pracovat. A navíc to musí být člověk, ke kterému bude mít respekt, v její fázi kariéry už to nemůže být nějaký pinkálista beze jména. Musí k němu vzhlížet, uznávat ho, věřit mu. Jít na kurt a udělat přesně to, co po ní chce.“