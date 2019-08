US Open: Plíšková hladce postoupila, Muchová může jít na Serenu | iSport.cz

Novak Djokovič i přes problémy s ramenem postoupil do 3. kola • AP Photo/Charles Krupa

Karolína Muchová je před blížícím se US Open v dobré formě • Reuters

Karolína Plíšková postoupila do 2. kola grandslamového US Open, v duelu s Terezou Martincovou se ale hodně trápila a vyhrála dvakrát 7:6. • Reuters

Karolína Plíšková se do druhého kola dostala na úkor krajanky Terezy Martincové • Reuters

Tenistka Karolína Plíšková postoupila do 3. kola grandslamového US Open. Pod zataženou střechou kurtu Arthura Ashe zdolala Mariam Bolkvadzeovou z Gruzie 6:1 a 6:4. Hrát měla i Karolína Muchová proti Sie Šu-wej z Tchaj-wanu, ale kvůli dešti byl program na menších newyorských dvorcích nejprve o několik hodin odložen a nakonec ve středu zrušen. Pokud Muchová vyhraje, může narazit na Serenu Williamsovou, která otočila bitvu s krajankou Catherine McNallyovou a po výhře 5:7, 6:3 a 6:1 postoupila do třetího kola.