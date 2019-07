Wimbledon 2019 | Za kolik bydlí v Londýně? Plíšková platí šílený peníze, Strýcová má štěstí | iSport.cz

Karolína Plíšková bydlí druhý rok po sobě v baráčku, z něhož to má prý deset metrů k branám All England Clubu. Před ní v něm pobýval i Rafael Nadal, zdejší dvojnásobný šampion. Loni za něj platila týdenní sumu 5000 liber (cirka 142 000 korun), ceny stále stoupají. A povinností je pronajmout si střechu nad hlavou na celé dva týdny, co běží Wimbledon. Bez ohledu na to, zda pro vás turnaj skončí po dvou dnech.

Plíšková do sebe nemá problém investovat, i když uznává, že tak extrémně drahé ubytování nikde jinde není. „Celý život, když je něco dobrý nebo to chci, cenu úplně neřeším. Platím za to, že tam chodím jen do postele, šílený peníze. Pro některé lidi to je nepředstavitelná částka. Ale můžu si ji dovolit. Někomu se to možná zdá vyhazování peněz, ale já platím za to, aby mi to pomohlo. Vždycky jsem investovala do věcí, které mi pomůžou,“ říká.

Kdo čeká luxus se zlatými kohoutky v koupelně, mýlí se. „Jsou to povětšinou starší baráky. Ale je hezký, má tři patra, pět ložnic i zahrádku. Ale hlavní je místo… Kdyby pršelo, jsem v domě za dvě minuty. Kdybych potřebovala vyplést raketu, Ríša Šodek to má kousek,“ vyzdvihuje největší plusy. Ostatně první společnost, která v okolí domy pronajímá, založily kdysi dvě řidičky vozů z wimbledonské flotily, když viděly, kolik času stráví hráči v zácpách cestami do centra a zpět.

Tenista odjede a nechá puštěnou sprchu

Jak výnosný byznys se z jejich snažení vyklube, asi tenkrát netušily. John Isner prozradil, že si pro letošní wimbledonský ročník, na němž hostí i své rodinné příslušníky, pronajal velký dům. Zaplatí za něj sazbu v horní hranici, 30 000 liber na dva týdny. „Prize money za první kolo jsou 45 000 liber před zdaněním. Započtěte do nákladů letenky, platy trenérů.

Přilehlé ulice k All England Clubu, tedy Bathgate Road, Queensmere Road a Oakfield Road, jsou nejdražšími adresami. V nedaleké Wimbledon Village můžete vidět Rafaela Nadala šlapat na kole, Rogera Federera nakupovat. Lacinější baráčky se pronajímají okolo Wimbledon Parku, ještě méně nákladné ubytování seženete u stanice metra Southfields. A kdo má opravdu hluboko do kapsy, bydlí v rodinách.

„Tady v okolí může stát menší domek tři až čtyři tisíce liber na týden. Ze Southfields, kde je to o tisíc levnější, to máte dvacet minut pěšky, pět minut autem,“ vysvětluje Barbora Strýcová.

Sama bydlí už šestý rok po sobě stejně v domku tenisových fanoušků, manželů se dvěma syny. „Ceny každý rok trošku stoupají, ale já mám po šesti letech vztah s rodinou, která je drží v normálu. Mám velké štěstí.“

Joanna Donigerová zprostředkovává pronájmy v okolí All England Clubu už od roku 1992. Drží klíče asi od 150 nemovitostí, jejichž majitele přesvědčila o dobrém přivýdělku. Někteří z nich odjedou na dovolenou, jiní se přestěhují k příbuzným. A pak prý fandí, aby tenisový nájemník v jejich domě co nejdříve vypadl z turnaje a uvolnil jim prostor.

Za své kariéry prý Donigerová nezažila žádný velký průšvih. I když… Tenista odjede, nikomu o tom neřekne, v lednici nechá jídlo a ve sprše puštěnou vodu. Nebo si vypůjčí oblečení z šatníku domácích.

Za extra příjem v řádech statisíců korun nic tak hrozného.