Největší poklad ženského sportu. Kolik vydělají Kvitová s Plíškovou? | iSport.cz

Boj tenistek o důstojné odměny začal v září roku 1970. Tehdy si vzalo devět dam po jednodolarové bankovce a s hrdým úsměvem je zvedly nad hlavu. Šlo o přelomový okamžik, díky němuž jsou dnešní hráčky milionářkami. Jeden dolar byl symbolickým kontraktem, při němž se devět průkopnic upsalo Gladys Heldmanové, vydavatelce časopisu World Tennis Magazine, k účasti v první sérii ženských profesionálních turnajů.

V roce 1970 brala Billie Jean Kingová za triumf v Italian Open 600 dolarů, mužský šampion Ilie Nastase 3500. Rozdíl v odměnách mezi pohlavími býval ale ještě vyšší, zpravidla osmi až desetinásobný. A ženy hrály jen společné turnaje s muži, své vlastní neměly. „Všichni si myslí, že máme být spokojené jen s drobky, ale já pro nás chci celý koláč i s polevou a třešničkou,“ hlásala tehdy vůdkyně rebelek Billie Jean Kingová. Tak se hráčky vzbouřily a šly vlastní cestou. Udělaly dobře…

Střih, podzim roku 2019. Do Šen-čenu, čínského velkoměsta, kde stojí víc mrakodrapů než v New Yorku, se sjíždí osmička nejlepších singlistek sezony na Turnaj mistryň, jehož celková dotace dělá 14 milionů dolarů. Tedy dvakrát tolik co loni v Singapuru. Čína masivní investicí přeplatila všechny ostatní uchazeče, mezi které patřila i Praha, a příštích 10 let bude hostit ženské Masters.Je příjemné vědět, že máme větší dotaci na Masters než chlapi, protože dlouho bojujeme o rovné prize money. Na grandslamech už jsou a tohle je další krok,“ prohlásila Petra Kvitová.

Neporažená šampionka z Šen-čenu si přijde na 4,725 milionu dolarů, za stejný počin mezi muži se letos v Londýně bude vyplácet jen 2,7 milionu. Jde o štědřejší odměnu než za titul ve Wimbledonu (3 miliony dolarů) či z US Open (3,8).

Odměny se v Číně budou rozdělovat singlistkám následovně: za pouhý nástup k turnaji má každá jistých 385 tisíc dolarů (8,9 milionu korun), za každou výhru ve skupině připíše úspěšná hráčka 305 tisíc dolarů (7 milionů korun), pro poraženou finalistku je připravený další bonus 1,1 milionu dolarů (25,3 milionu korun) a vítězka shrábne největší jackpot – navíc 3,425 milionu dolarů (79,8 milionu korun).

To je velký rozdíl oproti minulosti. Před rokem si Plíšková v Singapuru za postup do semifinále ze skupiny s jednou porážkou zajistila 497 tisíc dolarů. Letos by za stejný výsledek získala 995 tisíc dolarů. Současná neporažená šampionka dostane šek na 4,725 milionu dolarů (109 milionů korun), Kvitová před osmi lety po triumfu na Masters v Istanbulu brala 1,75 milionu dolarů.