Půvabná Anička držela Ondřeje Buchtelu za ruku do posledních chvil • Instagram

Půvabná Anička držela Ondřeje Buchtelu za ruku do posledních chvil • Instagram

Půvabná Anička držela Ondřeje Buchtelu za ruku do posledních chvil • Instagram

Půvabná Anička držela Ondřeje Buchtelu za ruku do posledních chvil • Instagram

Půvabná Anička držela Ondřeje Buchtelu za ruku do posledních chvil • Instagram

Půvabná Anička držela Ondřeje Buchtelu za ruku do posledních chvil • Instagram

Půvabná Anička držela Ondřeje Buchtelu za ruku do posledních chvil • Instagram

Půvabná Anička držela Ondřeje Buchtelu za ruku do posledních chvil • Instagram

Půvabná Anička držela Ondřeje Buchtelu za ruku do posledních chvil • Instagram

Půvabná Anička držela Ondřeje Buchtelu za ruku do posledních chvil • Instagram

Půvabná Anička držela Ondřeje Buchtelu za ruku do posledních chvil • Instagram

Půvabná Anička držela Ondřeje Buchtelu za ruku do posledních chvil • Instagram

Půvabná Anička držela Ondřeje Buchtelu za ruku do posledních chvil • Instagram

Půvabná Anička držela Ondřeje Buchtelu za ruku do posledních chvil • Instagram

Půvabná Anička držela Ondřeje Buchtelu za ruku do posledních chvil • Instagram

Půvabná Anička držela Ondřeje Buchtelu za ruku do posledních chvil • Instagram

Ondřej Buchtela by letos oslavil teprve 21. narozeniny • Instagram.com/ondrej_buchtela

Krutý osud jí vzal syna. Nezbývá jí než nést ten kříž a paní Eva Buchtelová je tuze silná žena. S milovaným potomkem se poté, co odešel na věčnost, rozloučila i na sociální síti.

„Náš milovaný Ondra. Kluk, který miloval hokej. Bayern, pizzu, colu, svou rodinu, život. Milujeme tě, máma a táta.“ Tento vzkaz vhánějící slzy do očí napsala maminka Eva na sociální síť.

Milovaného syna Ondru jí vzala zákeřná rakovina. O nádoru na srdci zjistil dvacetiletý hokejista teprve v půlce května.

„Byl to nejhorší den v mém životě. Pořádnou léčbu nemám, nikdo neví, co s tím. Sdělili mi, že je to na mně, že se můžu sám rozhodnout, jak a jestli chci pokračovat,“ popsal Ondřej Buchtela v emotivním rozhovoru pro iSport.cz.

Bojoval statečně, podpory a finanční pomoci s léčbou se mu dostávalo ze všech koutů sportovního světa. Nemoc ale bohužel byla příliš silná...