Višňovský vyhlíží duel legend ve Špindlu: Proti Česku jsou emoce | iSport.cz

Patří mezi největší esa historie slovenského hokeje. Obránce Ľubomír Višňovský (43) odehrál skoro 900 zápasů v NHL, třikrát se dostal přes hranici 50 bodů. Teď mistr světa z roku 2002 obvolává další hvězdy, aby je mobilizoval na zimu do Špindlerova Mlýna. Zápas legend pod širým nebem proti Česku je lákadlo. „Vždycky jsme proti vám chtěli vyhrát, jen nám to málokdy vycházelo,“ naráží na syndrom, který slovenský hokej dlouho měl. A vybavil si dva staré nářezy ze začátku kariéry.

Žádné velké čtvrtfinále, žádná velká bitva o medaili. Na druhou stranu až se v prosinci ve Špindlerově Mlýně rozjede zápas Česka se Slovenskem, nebudete mu říkat zápas starých pánů. Pánové po čtyřicítce, kteří ještě poměrně nedávno váleli v NHL. Tohle bude zážitek. „Teď si řekneme, že to bude uvolněné utkání. Ale na rovinu, nevěřím tomu. Když jsem se díval na česká jména, tak my snad ještě vyrazíme před zápasem radši na soustředění,“ usmíval se Ľubomír Višňovský, bývalý vynikající slovenský bek, který skončil kariéru v roce 2016.

Na tiskové konferenci jste četl seznam slovenských hvězd, které dorazí v prosinci do Špindlerova Mlýna. Nebylo těžké je přemluvit, ať se vydají na dalekou cestu do hor v Česku?

„Mluvil jsem asi s takovými patnácti kluky a ani jeden neřekl, že by byl jediný problém k vám vyrazit. Trochu to hapruje maximálně s tím, že někteří jsou u juniorských reprezentací jako trenéři a manažeři, v prosinci se má hrát MS do 20 let a mládež má svoje turnaje. Kdyby to tak bylo, museli bychom vzít jiné hráče. Ale každý mi řekl, že rád přijede. Bude to hokejový svátek. Navíc se na tiskové konferenci zapomnělo zmínit, že v Bratislavě bude odvetný zápas pak 4. září 2021, takže ani diváci u nás o tenhle zážitek nepřijdou.“

V Bratislavě? Čekal bych spíš někde na Štrbském Plesu nebo pod Gerlachovským štítem, ať jsou taky monstrózní kulisy...

(usměje se) „Třeba něco v Tatrách bude, nechte se překvapit. Myšlenky takové jsou, ale nebudu nic prozrazovat. Bratislava je ale už jistá, nebude to pod širým nebem, ale normálně v hale. Hodně se na tyhle dva zápasy těším, rád si zahraju proti klukům, které jsem potkával v NHL. Co jsem se díval na českou sestavu, je to opravdu samá legenda vašeho hokeje. My nasadíme legendy slovenského hokeje, lidi se mají na co těšit.“

Pro vás, i když máte 883 zápasů v NHL, to bude taky takový zážitek?

„Samozřejmě. Podívejte, myslím, že to tak můžu říct, ale vždycky, když jsme šli proti Česku, hrozně jsme chtěli vyhrát. Jen nám to málokdy vycházelo. (usměje se) Máme negativní bilanci.“

Často se říkalo, že jste dojížděli na přemotivovanost...

„Asi ano. Když už nehraju, můžu to tak hodnotit. Nejspíš jsme přemotivovaní většinou byli. Češi pak čekali na naše chyby a využili je dokonale. Pamatuju si moc dobře, když mi bylo sedmnáct a osmnáct a jezdili jsme do Zlína na Pragobanka Cup. Jmenoval se tak ten turnaj u vás, je to tak?“

Pamatujete si to přesně.

„No a my tam vždycky dostali sedmičku (v roce 1994 prohrálo Slovensko 0:7, o rok později 2:8). Začínali jsme sezonu takhle, vysokou porážkou s vámi. Porazili jsme Rusy. Ale Česko? Každý z nás si tohle pamatuje. Zase ten zápas v prosinci bude mít emoce, i když už to bude jen exhibice.“

Všem vám je už přes čtyřicet, získali jste nadhled, žádné nervy. Takže přišel čas vyloupit české hory?

(usměje se) „Jo, už o nic nejde. Pro lidi to bude hodně zajímavé. Můžu vám slíbit, že určitě budeme chtít ukázat nějaké parádičky a mezi třetinami se budou jezdit nájezdy a nachystají se i další srandy. O to hlavně jde. No a pak taky se teď hraje přímočarý a rychlý hokej. My lidem ukážeme ten starý československý s přihrávkami do prázdné. To bude hlavní myšlenka zápasu.“

Taháky Winter Classic Špindlerův Mlýn pátek 11. prosince

Vrchlabí-Kladno 12.00, Chance liga

Česko-Slovensko 16.00, zápas legend sobota 12. prosince

Mountfield HK-Sparta 16.00, Tipsport extraliga

Pod širým nebem jste si zahrál v NHL za New York Islanders před šesti lety. Co zůstalo nejvíc v paměti?

„Prakticky všechno! Hráli jsme na Yankee Stadium proti Rangers, Jarda Jágr tam už tehdy nebyl. Počasí? Dvacet pod nulou, ale absolutně to nevadilo. Atmosféra byla neskutečná, velká show, v kožichu tam zpívali rappeři... Nejdřív jsem si říkal, co mě to asi čeká. Ale teď vám řeknu, že to byl zážitek na celý život. Na Slovensku se pak zápas pod širým nebem organizoval taky, nebyla to taková show jako v New Yorku, ale taky to byla výborná věc. Teď to dostane pro nás ještě jednu přidanou hodnotu, každý z naší staré party má svůj život, je rozlítaný po světě. Ale tady se potkáme na dva dny, zavzpomínáme. Mám hodně kamarádů i na české straně. Už se na prosinec moc těším.“

Třeba přijde zima i do českých hor, teplota taky spadne hluboko pod nulu jako v Americe a rozjezdí vás do starého tempa, co myslíte?

„Jasně, ale hlavně musíme myslet na kratší střídání, abychom se dostali na led častěji na menší dobu. V Americe jsme měli vyhřívané střídačky a další vymoženosti. To bylo super. Zrádná je venku jen jedna zásadní věc, moc nevidíte puk, všechno se vám hrozně leskne. V těch minus 20 mi zima vlastně ani tak nebyla, víc jsem zápasil jako obránce s tím, že stojím na přesilovce jako poslední a najednou nevidím, jak ke mně jde puk. Každý má v tomhle podmínky ale stejné, musíte si zvyknout.“

Anebo když nachumelí, puk se zase špatně vede. Sidney Crosby to při Winter Classic v NHL jednou vyřešil tak, že puk vedl vzduchem. Návod i pro vás případně?

„Přesně, něco takového dáme. Vezmu si lepidlo. (usměje se) Ale bude to těžké, hokej už hraju málo, půl roku jsem kvůli koronaviru nebyl na ledě. Předtím tak dvakrát týdně, víc ne. Když se ovšem koukám kolem sebe, dorazí tak šikovní kluci, že nic ze svého umění ještě nezapomněli. Lidi si užijí různé fintičky a blbůstky.“

Kdo by měl nastoupit? ČESKO: Jaromír Jágr, Patrik Eliáš, Martin Straka, Petr Nedvěd, Martin Ručínský, Jiří Šlégr, Ondřej Pavelec, Marek Židlický



SLOVENSKO: Ľubomír Višňovský, Žigmund Pálffy, Peter Bondra, Jozef Stümpel, Marian Hossa, Marcel Hossa, Peter Pucher, Marek Uram Historická bilance Česko vs. Slovensko: výhry Česka 44 - výhry Slovenska 14 - remízy 7

Je nějaký hráč, na jehož formu jste obzvlášť zvědavý?

„Na slovenské straně jsem na kluky hrozně zvědavý, na všechny, jak komu narostla, nebo nenarostla břicha. (usměje se) Rychlost spadne. Ale opravdu se těším na ruce, ty podle mě zůstaly u každého stejné. Technika a dovednosti s hokejkou neodejdou, to tam bude pořád.“

Myslíte, že třeba i v Žigmundu Pálffym nebo v Peteru Bondrovi zůstal zabijácký instinkt střelce?

„Minulý rok jsme hráli jednu exhibici, potkali jsme se. Hodně jim zůstalo. Tohle nezmizí.“