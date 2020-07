Vypusťte Krakena! Nadšení z NBA i NFL, ikona málem vše prozradila | iSport.cz

„Bylo strašně těžké udržet vše v tajnosti. Před pár dny jsem komunikoval s fanoušky na Twitteru a kdosi mi napsal, že pokud je název našeho klubu Kraken, ať dvakrát zamrkám. Nevěděl jsem vůbec, co mám dělat, zmocnila se mě panika. Mrkám? Nemrkl jsem dvakrát? Nedal jsem tedy očekávaný signál? Bylo to hodně náročné,“ prozradil se smíchem v rozhovoru pro NHL.com GM Seattlu Ron Francis, bývalý legendární útočník a vítěz dvou Stanley Cupů.

Sworn. Totems. Sockeys. Freeze. Emeralds. Pilots nebo Cascades. Možností na název byla spousta, podle informací z vedení Krakenu se jich sešlo přes tisícovku, ale nakonec se sáhlo po označení, které jednoznačně vyhrálo v anketě 210 000 fanoušků. „Myslím si, že Kraken dokonale znázorňuje spojení s mořem a zvědavost, co leží pod hladinou. Je to přirozené pojítko Seattlu a severozápadního Pacifiku,“ myslí si Francis.

A nadšení sdílí i široká veřejnost. „Název jsem si okamžitě zamiloval, stejně tak logo. Útočí tvrdě na solar, myslím si, že to bude pro naše město skvělá reklama,“ napsal na Twitter tight end Seattlu Seahawks Luke Willson. Jeho spoluhráč Russel Wilson, jeden z nejlépe placených quarterbacků NFL, reagoval také. „Vítej v Seattlu, Krakene!“

Oficiální účet Seattlu okamžitě retweetoval i reakci basketbalového týmu Miami Heat, jehož představitelé ocenili, že název nováčka NHL nekončí tradičním písmen „S“. „Vítej v exkluzivní společnosti, Krakene,“ napsali zástupci šampiona NBA z let 2006, 2012 a 2013.

Pro zajímavost dalšími kluby NHL, které nekončí na „S“, jsou Minnesota Wild, Tampa Bay Lightning a Colorado Avalanche.

it's a club we're proud to be a part of. 🔥🔥🔥 https://t.co/Oi1QHv4myk

V souladu s mořskou tematikou jsou hlavními barvami mužstva čtyři odstíny modré od nejtmavší, jež má symbolizovat hlubinu oceánu, po nejsvětlejší „ledovou“. Pátou barvou je výrazná červená. Písmeno „S“ pak odkazuje na století starý odkaz prvních amerických vítězů Stanley Cupu Seattle Metropolitans. Soutěž vyhráli v roce 1917 poté, co zdolali Montreal Canadiens, stalo se tak ještě před založením NHL.

Na sociálních sítích se objevily také reakce, že Seattle vykradl barvy Winnipegu Jets, který stejnou modrou také velebí. Pozitivních ohlasů ale bylo nepoměrně více.

Logo evokuje mořskou příšeru, ve znaku je také vidět vinoucí se chapadlo, které připomíná mořské vlny narážející na město. Sekundární logo je pak představováno kotvou, která se směrem nahoru mění v typický znak Seattlu – věž Space Needle. „To se povedlo extrémně, krásná práce designérů,“ ocenil „kotvu“ novinář TSN Frank Seravalli.

„Naše logo bylo vytvořeno v úzké spolupráci s Adidasem na počest našeho města, mořské bestie a neuvěřitelné krásy hokeje. Hokej tu vždy byl, bestie jen čekala na probuzení,“ vysvětlila okolnosti vzniku loga šéfka PR oddělení Krakenu Heidi Dettmerová, když emblém s hrdým „S“ poprvé vyjel před stovky dělníků v pracovních vestách a žlutých přilbách v útrobách Climate Pledge Areny. „Náš tým vezme led útokem a zahraje každý zápas tak, jako by šlo o finále Stanley Cupu,“ slíbila aplaudujícímu publiku.

One of today's highlights? Unfurling a 50-foot-long banner five stories high to celebrate the reveal of your #SeaKraken.



See more → https://t.co/kJO5mddzcz pic.twitter.com/YYQLDnmfuv