Šéf extraligy: Nákaza? Dalo se to čekat. Máme způsoby, jak reagovat | iSport.cz

Litvínov přerušil přípravu, tým musí do karantény. Podezření na nákazu ohlásily Pardubice, Mountfield odsunul nástup na led. Prvoligová Slavia zavřela halu v Edenu, kde trénovala. Předtím v ní navíc proběhly kempy, z nichž se hráči a trenéři rozběhli do různých stran. Kladno kvůli nálezu COVID-19 skrečovalo zápas, blíží se extraligový pohár, v němž mají startovat všechny elitní celky. „Máme několik způsobů, jak reagovat,“ tvrdí Josef Řezníček, šéf nejvyšší soutěže.

Nemoc narušuje návrat k běžnému režimu a maže plány. Někde se život znovu téměř zastavil, jinde prošly vnitřní prostory dezinfekcí. Jako ve Zlíně, kde se prokázal pozitivní test u dorostence. Pondělní zahájení přípravy na ledě to prý zatím neovlivní. Stejně tak platí, že Generali Česká Cup má začít už v úterý 4. srpna. Do startu extraligy zbývá ještě něco přes měsíc. „Do té doby se to může ještě rozvinout, nebo naopak uklidnit,“ uvědomuje si Josef Řezníček, ředitel Tipsport extraligy.

Začátek přípravy na ledě narušily nové případy nákazy: Kladno zrušilo přípravný zápas, Liberec pozastavil předprodej vstupenek na pohárovou soutěž. Připravili jste záložní plán?

„Situaci sledujeme a monitorujeme. V pondělí budeme vědět víc, jestli se to ještě někde nerozběhne. Zůstáváme v kontaktu s kluby, a pokud by se něco takového dělo, budeme muset reagovat. Pokud jde o Generali Česká Cup, způsobů se nabízí několik. Moc prostoru s tím o hodně ucukávat ale nemáme. Něco málo se tam udělat dál, ale to musíme ještě všechno zvážit a taky počkat, jak bude vypadat situace začátkem příštího týdne.“

iSport Premium nyní pro nové předplatitele jen za 1 Kč za první měsíc + zdarma vstup do saunového světa>>>

kdy se má začít 4. srpna Generali Česká Cup 27. srpna České hokejové hry 18. září Tipsport extraliga

Co připadá v úvahu? Soutěž ještě odložit, nebo zkrátit?

„Mohli bychom turnaj malinko posunout, v září tam ještě nějaký minimální prostor je. Ale moc času nezískáme. Zkracování soutěže úplně taky nedává smysl, protože se bude hrát ve skupinách, herní model by se musel ještě přepracovat. Není tam moc prostoru, jak s tím naložit. Pokud bychom něco měnili, řešilo by se to buď rozhodnutím prezidenta, nebo hlasováním per rollam, vše v rámci řídícího orgánu, tedy ČSLH, a jeho nejužšího vedení. Umíme to vyřešit.“

Hráči se sjeli z různých míst, zúčastnili se kempů, byli na dovolených. Nemuselo jít nutně o pití koktejlu jedním brčkem. Případy nákazy se objevily ve fotbale, začaly chodit znepokojivé zprávy z Ruska, kde je ovšem situace horší, než v Česku. Předpokládali jste, že něco může přijít?

„Tohle se určitě čekalo. Pokud se to vyskytlo ve fotbale, bylo jasné, že se to objeví i v hokeji. Navíc studené, vlhké prostředí v hokejových halách je pro tohle něco jako podhoubí. I podle toho, jak jsme informováni z ministerstva zdravotnictví, se někde výskyt nemoci dal očekávat.“