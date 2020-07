Ondřej Buchtela (†20): Dvacítka vyhrála pro něj, kapitána mrazilo. Už to má za sebou… | iSport.cz

Do závěrečné nominace posledního MS dvacítek se Stanislav Svozil nedostal, ale v příštích třech letech by měl patřit k oporám • Pavel Mazáč (Sport)

Na začátku minuta ticha a na konci výhra. Ano, pro Ondřeje Buchtelu. Úmrtí dvacetiletého hokejisty zasáhlo i do přípravy české reprezentace U-20, která v Brně skolila Slovensko (6:2). „Já jsem ho neznal, ale můj bratr byl stejný ročník a hrával s ním. My jsme si tady užívali a on už to má za sebou. Z toho má člověk mrazení v zádech,“ reagoval kapitán týmu Jan Myšák.

V kabině se tragická událost probírala. Logicky, Ondřeje Buchtelu hráči znali. Někdo osobně, jiní jen podle jména. „Já jsem se s ním nestihl seznámit. Ten rok, kdy jsem odešel do Ameriky, Ondra přišel do Benátek. Je to věc, která zasáhla celý svět. Je škoda člověka, který neprovedl nic špatného. Bohužel měl takový osud. Ten zápas byl věnovaný jemu,“ vylíčil brankář Lukáš Pařík.

Buchtelova smrt byla tématem hovorů a vzpomínek mezi hráči. Trenér Karel Mlejnek, jenž znal mládežnického reprezentanta jen jako soupeře, ji ale jako motivaci pro utkání nepoužil. „Strašně těžko se o tom mluví. Já mám aktuálně v rodině problém se stejnou nemocí. Nezbývá mi nic jiného než vyjádřit upřímnou soustrast jeho blízkým,“ řekl nový kouč juniorů. „Jsem rád, že pořadatelé zinscenovali minutu ticha. Je to slušnost,“ dodal.

Smutný osud dvacetiletého hokejisty měli Mlejnkovi svěřenci v hlavách. „Každému bude chybět,“ tvrdil útočník Jaromír Pytlík. „Po druhé třetině jsme si s klukama řekli, ať jdeme vyhrát kvůli němu. Jsem rád, že jsme to pro Ondru dotáhli do vítězného konce,“ doplnil nejproduktivnější hráč duelu.

S Buchtelou se párkrát potkal na reprezentačních akcích. Dobře si ho pamatoval. „Musím říct, že to byl super kluk. Je smutné, co se stalo. Byl mladej. Nevím, co na to říct. Je to obrovská škoda,“ povzdechl si.

Co je proti této tragédii nejistota juniorů, kteří nevědí, kdy a kde začnou novou sezonu. Vrátí se většina z nich za moře? Dovolí jim to pandemie koronaviru? „Teď to všichni řešíme, je to na nic,“ ucedil Pytlík. Do hry se dostává varianta, že talentovaní mladíci zůstanou nějaký čas v Evropě.

Tuzemský svaz jim umožní trénovat v prvoligových Litoměřicích. Je připraven uhradit stravování, ubytování a co nejlepší servis pro přípravu. „Když se to nerozjede, někde budeme muset hrát. Bavili jsme se, že bychom byli součástí programu v Litoměřicích,“ potvrdil osmnáctiletý útočník Sault St. Marie Greyhounds v OHL.

Trenéři národního týmu ve středu s hráči celou věc probírali. „Řešíme, kde budou do dalšího kempu, který má proběhnout na konci srpna. Přesvědčujeme je, že v této fázi je velmi důležitý týmový trénink,“ uvedl kouč Mlejnek. Podle něj by se varianta svazového projektu v Litoměřicích mohla týkat zhruba čtyř až šesti mladíků.