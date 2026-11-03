Příběh chlapce, který urychlil čas. Projekt Antonelli podrobně: Pochyby i odchod sponzorů
Přestože se k tomu několik měsíců schylovalo, po přejetí cílové rovinky mu to pořádně nedocházelo. Za volantem slzel a na chvíli snad úplně vypnul. „Jsi mistr světa,“ křičel Kimimu Antonellimu do vysílačky týmový inženýr Peter Bonnington, k němuž se následně přidal i šéf Mercedesu Toto Wolff. Italský přízrak je skutečně čerstvým šampionem a zároveň i nejmladším vítězem v dějinách formule 1. Co stojí za jedním z nejpozoruhodnějších motorsportových příběhů?
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Křepčit mohl už o závod dříve v Austinu. Udělal pro to maximum, suverénně vyhrál, jenže oslavy titulu mu odložili Lewis Hamilton s Georgem Russellem, kteří dojeli na čtvrtém, respektive osmém místě. Bodový rozestup mezi prvním Kimim Antonellim a jeho největšími vyzyvateli ještě dostačující nebyl. Matematicky šel stále zvrátit.
To už ale čtyři závody před koncem sezony neplatí. Antonelli je oficiálně šampionem, navíc vůbec nejmladším v historii. Je až pozoruhodné, s jakou lehkostí si pro titul ve věku 20 let a 68 dnů dokráčel. A to považte, že se s ním před sezonou nepočítalo. Minimálně ne do elitní pětky.