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Příběh chlapce, který urychlil čas. Projekt Antonelli podrobně: Pochyby i odchod sponzorů

Kimi Antonelli je nejmladším mistrem světa F1
Kimi Antonelli je nejmladším mistrem světa F1Zdroj: ČTK / AP / Eduardo Verdugo
Kimi Antonelli je nejmladším mistrem světa F1
Kimi Antonelli je nejmladším mistrem světa F1
Kimi Antonelli je mistrem světa
Kimi Antonelli v Mexiku získal titul mistra světa
Kimi Antonelli je novým šampionem formule 1
Kimi Antonelli je novým šampionem formule 1
Kimi Antonelli
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Daniel Fekets
Daniel Fekets
Formule 1
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Přestože se k tomu několik měsíců schylovalo, po přejetí cílové rovinky mu to pořádně nedocházelo. Za volantem slzel a na chvíli snad úplně vypnul. „Jsi mistr světa,“ křičel Kimimu Antonellimu do vysílačky týmový inženýr Peter Bonnington, k němuž se následně přidal i šéf Mercedesu Toto Wolff. Italský přízrak je skutečně čerstvým šampionem a zároveň i nejmladším vítězem v dějinách formule 1. Co stojí za jedním z nejpozoruhodnějších motorsportových příběhů?

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Křepčit mohl už o závod dříve v Austinu. Udělal pro to maximum, suverénně vyhrál, jenže oslavy titulu mu odložili Lewis Hamilton s Georgem Russellem, kteří dojeli na čtvrtém, respektive osmém místě. Bodový rozestup mezi prvním Kimim Antonellim a jeho největšími vyzyvateli ještě dostačující nebyl. Matematicky šel stále zvrátit.

To už ale čtyři závody před koncem sezony neplatí. Antonelli je oficiálně šampionem, navíc vůbec nejmladším v historii. Je až pozoruhodné, s jakou lehkostí si pro titul ve věku 20 let a 68 dnů dokráčel. A to považte, že se s ním před sezonou nepočítalo. Minimálně ne do elitní pětky.

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