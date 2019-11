Legendární Phil Taylor v Praze! O 16 titulech z MS i šipkách na olympiádě | iSport.cz

Na světě snad není povolanějšího muže, který by mohl mluvit o šipkách, jako je Phil Taylor. Devětapadesátiletý Angličan je šestnáctinásobným mistrem světa, vyhrál přes 200 profesionálních turnajů a vydělal přes čtvrt miliardy korun. Pro šipky je něco jako Wayne Gretzky pro hokej či Pelé pro fotbal.

Svůj první mistrovský titul získal v roce 1990, poslední pak v roce 2013. „Za tu dobu se toho v šipkách změnilo opravdu hodně. Od vybavení, které je dnes mnohem lepší, přes techniku, publikum až po prize money. Ale tenkrát to byla větší legrace. Dříve se hráči mezi sebou i bavili a byla to větší zábava, ale dnes má řada z nich během zápasu v uších sluchátka a koncentrují se jen na sebe,“ uvedl Phil Taylor.

„The Power“ ukončil kariéru po finálové porážce s Robem Crossem v roce 2018. „Skončil jsem kvůli věku. Už to pro mě bylo náročné. Chtěl jsem být i více doma, což jednou také poznáte. Už nemusím tolik cestovat jako v posledních deseti letech, kdy jsem byl přibližně ve dvaceti různých zemích světa ročně. Nyní hraju sem tam exhibice, jinak podnikám s nemovitostmi a věnuju se vnoučatům. Na profesionální turnaje už jsem moc starý, ale jsem spokojený. Navíc peněz už mám dost," zasmál se legendární šipkař.

Podle Taylora dnes už není možné, aby se vrcholovým šipkám hráč nevěnoval profesionálně. „Vzhledem k tomu, jak probíhají kvalifikace na turnaje, to už podle mě možné není. Mnoho profesionálních hráčů hraje v této době turnaje od úterý do neděle,“ objasnil.

Vzhledem k náročnosti šipkařského kalendáře se Taylor domnívá, že jeho 16 titulů mistra světa už nikdo nepřekoná. „Znamenalo by to být zhruba třicet let na absolutní top úrovni, neustále se kvalifikovat na šampionát, což je v dnešní době hrozně náročné. Vezměte si, že já byl dvacet jedna krát ve finále, ano, pět jsem jich prohrál (bouchne s úsměvem do stolu). Ani Michael van Gerwen to podle mě nezvládne. Skutečně si myslím, že za pár let bude také unavený. Když jsem hrál já, tak MS vrcholilo v lednu, stejně jako nyní, ale další velký turnaj byl až v březnu. Dnes? Skončí MS a hned další týden se hraje jiný turnaj. A nezapomeňte na 15 týdnu v Premier League, což je hodně náročná práce.“

V poslední době se mluví hodně o tom, že by se šipky mohly stát olympijským sportem. „Určitě to možné je. Je to dobrý nápad. Přiláká to mladé diváky, navíc šipky mají skvělou atmosféru. A hrají je i ženy. Není víc, než vybojovat zlatou medaili pro svou zemi. Ale i kdyby se tam dostaly, tak už se nevrátím. Skončil jsem a vedu spokojený život,“ konstatoval Taylor.

Anglická legenda zavzpomínala i na svou první návštěvu Prahy. „The Power“ v hlavním městě České republiky vyhrál turnaj v roce 1999. „Dobře si to pamatuji. Dostal jsem obrovskou láhev Jägermeistra,“ rozesmál se.

Phil Taylor nebude jedinou legendou, která se zúčastní 1. listopadu pražské exhibice v hale Královka na Letné. Diváci uvidí také trojnásobného světového šampiona Angličana Martina Adamse, jeho krajana a bývalou světovou jedničku Colina Lloyda či Paula Lima ze Singapuru, který se probojoval na MS, které v Londýně odstartuje 12. prosince. Se světovými hvězdami se poměří domácí hráči Miloslav Navrátil, Karel Sedláček, Martin Hoffmann, Daniel Záruba a Michal Ondo.