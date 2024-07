Krejčíková bude v Praze jen ve čtyřhře se Siniakovou, z dvouhry se omluvila

„Jsem ráda, že tu jsem, za to, že mi všichni fanoušci v Česku fandili a že přijdou teď na Spartu. Za normálních okolností, kdyby nebyl turnaj v Česku, tak bych rozhodně nestartovala, odpočívala a snažila se to nějak vstřebat. Ale teď jsem tady a těším se na to. Po poradě s týmem jsem se však rozhodla hrát jen čtyřhru s Katkou. Dvouhru vynechám,“ uvedla Krejčíková.

Osmadvacetiletá tenistka, která měla plnit roli nasazené jedničky, absolvovala po triumfu ve wimbledonské dvouhře náročný program. Ve čtvrtek byla například na Pražském hradě u prezidenta Petra Pavla a vyzvedla si také kolekci olympijského oblečení. Poprvé trénovala dnes odpoledne.

„Ten přechod z trávy na antuku je složitý a já jsem vlastně od Wimbledonu ještě nehrála. Jsem ale ráda, že tu mohu být a že se mohu turnaje zúčastnit. Záleží mi na tom, aby mě fanoušci viděli v akci,“ podotkla Krejčíková.

Organizátoři turnaje rozhodnutí tenistky akceptovali a chápou ji. „Myslím, že každý, kdo tenisu rozumí, bude se mnou určitě souhlasit, že je to rozhodnutí Báry rozumné. Ze sportovního hlediska je přesun z trávy na antuku v takto krátkém čase hodně složitý. Báře by mohlo hrozit zranění a nemusela by se s tím poprat úplně dobře. I vzhledem k tomu, kolik měla teď mediálních povinností, je to úplně pochopitelné,“ řekl ředitel turnaje Miroslav Malý.

Se Siniakovou, která se v Praze představí i ve dvouhře, bude Krejčíková startovat ve čtyřhře po více než půl roce. Pár obnoví spolupráci poté, co si dal v závěru minulé sezony na popud Siniakové pauzu. „Strašně si vážím toho, že Bára bude hrát čtyřhru s Katkou a že si to chtějí zkusit. Myslím, že pro české fanoušky je to super šance vidět takto hvězdný pár, dá se říct při jejich návratu,“ uvedl Malý.

V Praze se tenistky chtějí znovu sehrát před olympiádou, na které tenisové soutěže začnou 27. července. V Paříži budou obhajovat tři roky staré zlato z Tokia. „To načasování nemohlo určitě vyjít lépe. Hrozně se těším, jak budou hrát a jak to bude vypadat. Věřím, že budou úspěšné a půjdou daleko. Jako ideální finále bych si přál Lucku Šafářovou proti Báře s Katkou,“ doplnil Malý.