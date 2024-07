Zlatý debl je zpět! Vyříkaly jsme si to, hlásí Siniaková. Představí se v Praze

Šampionky opět spojí síly. České tenisové hvězdy Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková nastoupí na olympijský kurt v obnovené společné sestavě. Pokusí se tak navázat na veleúspěšnou spolupráci, kterou před víc než půl rokem Siniaková nečekaně rozetnula. Před odletem do Paříže je čeká generálka na pražském dvorci.

„Obě jsme si teď na Wimbledonu zvedly sebevědomí, takže věřím, že se nám bude společně dařit,“ usmívá se osmadvacetiletá hráčka po návratu z Londýna, kde získala prestižní deblovou trofej. Česká parťačka na stejném kurtu uspěla v singlu.

Siniaková a Krejčíková vyrazí do Paříže obhajovat zlatou medaili z Tokia. Podle letošní deblové šampionky Roland Garros a Wimbledonu uvnitř týmu hořkost nepanuje. Půl roku starý rozchod si osmadvacetileté hráčky vyříkaly.

Lepší vítěznou vlnu si jde jen těžko představit. Jen dva týdny před zahájením pařížských Her elitní české hráčky vybojovaly prestižní grandslamové tituly. „Moc jsem to Báře přála. Tím, že jsme hrály ve stejný den, jsem ale neviděla celý zápas. Ač jsem měla svoji rozehrávku a program, odbíhala jsem. Koncovku jsem ale viděla. Bylo to na konci docela nervózní,“ směje se Siniaková, když se ohlíží za sobotním finále Wimbledonu.

„Myslím, že je mezi námi normální atmosféra, bez problémů,“ reaguje deblová královna na opětovné spojení sil s Krejčíkovou. „Nerozešly jsme se ve zlém. Vyříkaly jsme si to,“ uvádí Siniaková a dodává „Už se těším, až se zase sejdeme na stejné straně.“

Češku v létě čeká třetí ostře sledovaný turnaj s jinou parťačkou. Nejdříve uspěla na Roland Garros po boku Coco Gauffové, načež ovládla Wimbledon v sestavě s Taylor Townsendovou. Nyní se bude muset narychlo sehrát s krajankou, s níž dříve získala sedm grandslamových titulů.

„Proto jsme se rozhodly si před odjezdem na olympiádu zahrát turnaj v Praze. Chceme si zase navyknout jedna na druhou a trochu přizpůsobit herní styly. Upřímně si nemyslím, že v tom bude nějaký problém. I když jsme měly malou pauzičku, známe se moc dobře,“ soudí Siniaková.