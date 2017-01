Další posila? Slavia láká Vukadinoviče, zájem má i o mladého Španěla

Utajovaná posila Slavie do ofenzivy už má jméno. Na spadnutí je největší zimní transfer v rámci ePojištění.cz ligy. Podle informací iSport.cz hodlají „sešívaní“ vykoupit ze Zlína jeho hlavní eso, srbskou letku Vukadina Vukadinoviče (26)! „Agent mi říkal, že se to řeší,“ potvrdil v úterý v poledne nejlepší nahrávač soutěže, který je na dovolené v rodné zemi a na Moravě se objeví až ve středu. Alternativou pak je mladý španělský záložník Cádizu Álvaro García, o kterého má podle informací iSport.cz pražský klub rovněž zájem.

Dlouho se asi Vukadinovič ve Zlíně nezdrží. Možná jen předá byt a absolvuje pár tréninků. Jednání pokročila, oficiální nabídku ale zatím vedení Fastavu neobdrželo. „Je docela možné, že ho Slavia chce. Docela by mi to dávalo smysl a nic proti tomu nemám. Čekáme, s čím přijde,“ reagoval zlínský boss Zdeněk Červenka.

Rokování o Vukadinovičově přestupu do Edenu přiznal jeho agent Pavel Zíka, který začal srbskému dynamu pomáhat s hledáním angažmá. „Slavia má o Vukyho seriózní zájem a já to svému klientovi doporučuji jako další pozitivní a významný krok v jeho kariéře. Ale musí dojít k dohodě klubů, což nebude jednoduché,“ prohlásil Zíka pro iSport.cz. K posunu možná dojde ještě v úterý večer.

Samotný hráč by návrat do Slavie bral, v klubu už odehrál sezonu 2014/15. Nastoupil k 22 zápasům, v nichž jednou skóroval. Pak odešel do Jablonce a následně nakopl svou kariéru ve Zlíně. Jeho comeback by byl pikantní kvůli osobě kouče Jaroslava Šilhavého, pod nímž se v Jablonci neprosadil.

Slavia loví i ve Španělsku

Vukadinovič nicméně není jediným hráčem, o kterého má Slavia zájem. Podle informací iSport.cz stojí o španělského záložníka druholigového Cádizu Álvara Garcíu.

Čtyčiadvacetiletý rodák ze Sevilly odehrál v této sezoně 17 ligových zápasů a dal jeden gól. K tomu přidal tři žluté karty.

