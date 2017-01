Mihalík jde do Cracovie. Uvidí se, zda stojí za milion eur, píší v Polsku

Ve Slavii nejdřív patřil do základní sestavy, na podzim se v ní však neobjevoval pravidelně. Slovenský záložník Jaroslav Mihalík proto odchází do Cracovie Krakov, kde by měl hostovat do konce sezony. Účastník polské ligy, kterému po podzimu patří 14. místo, potvrdil transfer na svém webu, kde informoval, že má na Mihalíka opci na přestup.