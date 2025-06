pozice: hrotový útočník, levé křídlo, podhrot

klub: FC Slovan Liberec (Widzew Lodž má opci na přestup)

hodnota podle Transfermarktu: 17 milionů korun

Do taktických plánů libereckého trenéra Radoslava Kováče příliš nezapadal, a tak člen širšího kádru slovenské reprezentace zamířil v zimě do Polska. Tupta už dřív působil ve Wisle Krakov, teď zvolil Widzew Lodž. Hrál v útoku, jednou skóroval, dvakrát asistoval. Ani nezářil, ani nevyhořel.

názor iSportu: Sigma se na Tuptu vyptávala, potřebovala by v ofenzivě sebevědomého borce, který je schopný zvládat situace jeden na jednoho a střílet z dálky podobně jako Lukáš Haraslín nebo Ewerton. Nicméně je otázkou, zda by se hodil do Janotkova náročného způsobu hry, kde je extrémně důležitá i práce bez míče. Možná zůstane v Ekstraklase, možná se coby dobrodruh vrtne úplně někam jinam, což by Slovanu nevadilo. U Nisy s ním z dlouhodobého hlediska nepočítají.