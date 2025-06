Zásadní svár o MS 2026. Češi stojí proti ukrutné síle, obrat favorita ovšem umí

Dva klíče k postupu „Náš hlavní cíl je dostat se na mistrovství světa. Víme, že jsou k tomu dva klíče. Prvním je jít na turnaj z prvního místa kvalifikační skupiny. Zápas v Chorvatsku je dost předurčený, aby o našem postavení v tabulce hodně napověděl. Víme, proti komu hrajeme, uděláme maximum, ať máme čisté svědomí. Jsme rádi, že máme za sebou tři vítězné zápasy, získat z nich devět bodů byl náš cíl. Kvalita Chorvatů není o jednom hráči, musíme se soustředit na ně jako celek. Mohou být právem sebevědomí, na posledních dvou mistrovstvích světa brali medaile. Bilance s nimi je, že jsme je ještě neporazili, o to větší je motivace tohle změnit. Zda nás podcení? Víme, jak do zápasu chceme vstoupit, to je pro nás důležité.“