Sestava na Chorvatsko: kdo za Hložka? Řeší se další dva posty, jedna odvážná varianta

PŘÍMO Z OSIJEKU | Tři kvalifikační zápasy, devět získaných bodů. Velmi důležitá páteční výhra 2:0 s Černou Horou v zádech. Českou fotbalovou reprezentaci čeká v pondělí večer asi nejtěžší prověrka v cestě za světovým šampionátem do Ameriky. Jak poskládat sestavu v prosluněném Osijeku proti favorizovaným Chorvatům? Jisté je, že Ivan Hašek nemůže využít zraněného Adama Hložka, oproti úspěšnému duelu v Plzni se mohou řešit ještě dva další posty.

Na krásném stadionu v Osijeku, nejmodernější chorvatské aréně, trénoval v neděli v podvečer český národní tým už bez Adama Hložka. Střelec důležité první branky proti Černé Hoře se v utkání krátce po gólovém momentu zranil, do Chorvatska už neodcestoval a sezona pro něj skončila.

„Jeho zranění z pátečního utkání proti Černé Hoře (2:0) není vážné, ale na pondělní zápas připravený nebude, a tak s týmem do Chorvatska neodletí. Do Osijeku odcestuje 23 hráčů,“ komunikoval národní tým oficiální zprávu před nedělním odletem z Prahy.

„Každý post máme zdvojený. Chceme, aby šli do zápasu ti, co jsou stoprocentně zregenerovaní a fresh. Na některých místech máme ještě otazník, věřím, že ti, co nastoupí, tady nechají na hřišti všechno,“ řekl v neděli v podvečer na tiskové konferenci přímo v Osijeku trenér Ivan Hašek.

Podle informací iSportu by u nikoho nemělo jít o fatální problémy. „Předzápasový trénink napoví, rozhodneme se asi až podle toho, jak se budou kluci cítit ráno v den zápasu. Ale spíš už večer budeme vědět, jak jsme na tom,“ dodal český kouč.

Už v Plzni šel místo Hložka do hry brzy Lukáš Provod, slávistické turbo pravděpodobně naskočí od začátku i proti Chorvatům. Kostra týmu, pokud budou další hráči stoprocentně připravení, zůstane stejná. Pokud vezmeme českou sestavu detailně, trenéři mohou v základu dumat ještě nad dvěma jmény.

Rozestavení nechá trenérský štáb takřka jistě totožné. Hašek, stejně jako Chorvaté, vychází z osvědčené klasiky 4-2-3-1. V Plzni (vyjma vynucené změny za Hložka) sáhli trenéři do hry už o poločase. Lukáš Červ, jemuž duel na domácím stadionu úplně nesedl, šel dolů, místo něj naskočil čerstvý slávista Michal Sadílek. V národním týmu obouchanější, důrazný a běhavý polař vypadá na konci sezony ve slušné formě i pohodě, nabízí se, aby proti ofenzivně laděným Chorvatům nastoupil právě on uprostřed pole vedle kapitána Tomáše Součka.

Jedno z dilemat zůstává na levé straně obrany. Proti Černé Hoře (podobně jako na předchozím srazu s Faerskými ostrovy a Gibraltarem) obstál a velmi dobře zahrál Jaroslav Zelený. Z výkonnostního hlediska není důvod ke změně, nicméně připravený je i defenzivnější a důraznější kapitán Slavie Jan Bořil.

Už před srazem mohli mít trenéři plán, že v Plzni nasadí levonohého Zeleného a chorvatské ofenzivní hvězdy půjde v Osijeku nahánět Bořil. Chorvaté vepředu nepoužívají žádné mladé rychlíky, naopak zkušené a nebezpečné gólové hráče Kramariče s Perišičem. Na úplném hrotu pak operuje nejlepší kanonýr španělské Osasuny, Ante Budimir (v uplynulé sezoně 21 ligových gólů). Taková typologie soupeře může nahrávat právě Bořilovi, trenéři mohou spoléhat i na slávistickou spolupráci na levé straně s Provodem.

Další pozice v české sestavě jsou poměrně jasné. V brance jednička se značnou důvěrou trenérů Matěj Kovář, vpravo Vladimír Coufal, na stoperech zahrála proti Černé Hoře skvěle dvojice Ladislav Krejčí, Tomáš Holeš. K Součkovi se Sadílkem, pokud opravdu nahradí Červa, doplní střední řadu na stranách Václav Černý s Provodem, na podhrotu pravděpodobně zůstane Pavel Šulc, nahoře je jasný Patrik Schick.

Existuje ještě jedna překvapivá varianta – Provod může jít pod Schicka, místo Šulce pak na plac od první minuty Kušej. Rozjeté slávistické křídlo si ale trenéři spíš nechají jako zajímavého žolíka do průběhu utkání.

Pravděpodobná sestava Česka: Kovář – Coufal, Holeš, Krejčí, Bořil – Souček, Sadílek – Provod, Šulc, Černý – Schick.