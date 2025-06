Ronaldo v slzách, Portugalci ovládli Ligu národů. Ve finále udolali Španěly po penaltách

Vstoupit do diskuse (

Španělsko ve finále v mnichovské Allianz Areně dvakrát vedlo zásluhou Martina Zubimendiho a Mikela Oyarzabala, za Portugalce odpověděli Nuno Mendes a Ronaldo. Všechny čtyři branky padly v úvodní hodině hry, v dalších 60 minutách se fanoušci už gólu nedočkali. Rozhodly až penalty, v nichž jako jediný neuspěl Álvaro Morata. Naopak portugalští exekutoři proměnili všech pět pokusů.

Úřadující evropští šampioni si finále vysloužili čtvrteční výhrou 5:4 v přestřelce nad Francií, Portugalci o den dříve zdolali hostitele závěrečného turnaje Němece 2:1. Souboj dvou zemí Pyrenejského poloostrova začali lépe Španělé. V 21. minutě se k Zubimendimu po zmatcích v portugalské obraně odrazil na malé vápno míč a záložník Realu Sociedad už měl snadnou práci.

Portugalcům trvala odpověď jen pět minut, když Mendes srovnal prudkou přízemní ranou na zadní tyč. Prožil tím stylový návrat na mnichovský stadion, kde minulou sobotu s Paris St. Germain oslavil první triumf v Lize mistrů v klubové historii.

V závěru úvodního dějství svěřenci trenéra De la Fuenteho zužitkovali rychlý brejk, na jehož konci stál zakončující Oyarzabal, a opět se ujali vedení. Po hodině hry ale zblízka srovnal portugalský kapitán Ronaldo. Čtyřicetiletý kanonýr skóroval ve třetím reprezentačním utkání po sobě a v dresu národního týmu oslavil 138. branku, čímž si vylepšil pozici nejlepšího střelce mezinárodních zápasů. V závěru normální hrací doby ale kvůli zranění vystřídal.

Od jeho zásahu už toho dění na hřišti příliš nenabídlo. Oba týmy jako kdyby čekaly na prodloužení a následně na penalty. V nich Portugalci rozhodli o prvním triumfu v soutěži po šesti letech.

Francie má bronz

Francouzští fotbalisté porazili v utkání o třetí místo v Lize národů domácí Německo 2:0. Zápas ve Stuttgartu rozhodl kapitán Kylian Mbappé, který první gól sám vstřelil a na druhý přihrál Michaelu Olisemu. Šestadvacetiletý Mbappé jako teprve třetí Francouz dosáhl v národním týmu na hranici 50 nastřílených branek.

Oba celky šly do vzájemného souboje po neúspěšném semifinále. Hostitelé turnaje Final Four Němci podlehli ve středu Portugalcům 1:2, přestože vedli. Francie ve čtvrtek prohrála přestřelku s úřadujícími vítězi ze Španělska 4:5.

V úvodních sedmi minutách duelu o bronz dvakrát zahrozili Němci. Po více než půlhodině hry slovenský sudí Kružliak nařídil v jejich prospěch penaltu, ale po intervenci videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů původní verdikt odvolal. Adeyemiho totiž při kličce francouzský brankář Maignan nefauloval. Domácí záložník Wirtz poté nastřelil tyč.

Navzdory několika šancím Německa se do vedení v závěru první půle dostali hosté po spolupráci dvou hráčů Realu Madrid. Tchouaméni odcentroval do vápna na Mbappého, nejlepší střelec uplynulé sezony španělské ligy se zbavil Kimmicha a pomocí odrazu od tyče otevřel skóre. Gólman Ter Stegen se míče ještě lehce dotkl, v cestě do sítě mu ale nezabránil.

Šestadvacetiletý kanonýr skóroval od konce dubna v osmém soutěžním utkání po sobě, během této série se trefil dvanáctkrát. Zároveň jako třetí Francouz zaznamenal v reprezentaci 50 gólů, lepší jsou jen Thierry Henry (51) a rekordman Olivier Giroud (57).

Po změně stran dostal míč do sítě útočník Stuttgartu Undav, jenže kvůli předchozímu faulu Füllkruga na Rabiota branka neplatila. Po hodině hry málem Francouzi přidali pojistku, Thuramovu střelu ale zastavila tyč. Následně Němce několikrát podržel Ter Stegen, ale v 84. minutě podruhé kapituloval. Mbappé vyřešil rychlý brejk přihrávkou na střídajícího Oliseho, který akci zakončil do odkryté branky. Záložník Bayernu Mnichov zpečetil druhým zásahem v národním týmu bronz pro Francouze.

Final Four fotbalové Ligy národů v Německu:

O 3. místo:

Německo - Francie 0:2 (0:1)

Branky: 45. Mbappé, 84. Olise.

Finále:

Portugalsko - Španělsko 2:2 (2:2, 1:2), na pen. 5:3

Branky: 26. Mendes, 61. Ronaldo - 21. Zubimendi, 45. Oyarzabal. Penalty proměnili: Ramos, Vitinha, Fernandes, Mendes, R. Neves - Merino, Baena, Isco. Neproměnil: Morata (Španělsko). Rozhodčí: Schärer - De Almeida, Küngová - San (video, všichni Švýc.). ŽK: Inácio, Neto, Mendes, Martínez (trenér) - Ruiz, Le Normand, Baena, Porro.