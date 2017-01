V Příbrami najíždí na úspornější režim. Rada skončil kvůli platu!

Příbram najíždí na úspornější režim. Nasvědčují tomu všechny kroky. Během zimní přípravy není v plánu žádné zahraniční soustředění, jen utkání Tipsport ligy i další přípravné zápasy výhradně v domácím prostředí. A navíc se v sobotu rozešla i s hlavním trenérem Petrem Radou.

Nedělnímu Sportu odchod potvrdil i klubový šéf Jaroslav Starka. „Děkujeme Petrovi za práci, kterou v našem klubu odvedl. Rozcházíme se v dobrém, je kvalitní trenér, který si zaslouží určité finanční podmínky. My jsme propustili několik hráčů a najeli jsme do úsporného režimu, proto k ukončení spolupráce došlo,“ uvedl Starka.

„Nabídku týkající se snížení platu, kterou mi předložil prezident klubu Jaroslav Starka, jsem nemohl akceptovat,“ vysvětlil důvody vcelku nenadálého konce zkušený kouč pro Sport.cz.

Ochodem zkušeného kouče a dosazením dosavadního asistenta Kamila Tobiáše Příbram výrazně ušetří. „Kamil je mladý trenér, do kterého vkládáme velké naděje. Má všechna potřebná trenérská osvědčení a zkušenost v lize již nabral jako asistent. V realizačním týmu zůstávají Marcel Mácha i Tomáš Poštulka. Momentálně řešíme uvolněný post asistenta trenéra,“ uvedl Starka.

O Radově odchodu se mluvilo už delší dobu v souvislosti s tím, že on sám má zájem o místo v Jablonci. To po vyhazovu Zdenka Frťaly zastával jako brigádník, jak sám sebe nazval, Zdeněk Klucký. S ním Rada pracoval už ve Vysočině Jihlava. K podobnému spojení ale nakonec nejspíš nedojde.

„Je to nesmysl. Realizační tým je postavený a chystá mužstvo na jarní část sezony. Angažování Petra Rady pro nás není žádné téma,“ vyvrátil jasně spekulace tiskový mluvčí Jablonce Štěpán Hanuš.

Severočeský tým včera Klucký koučoval i v prvním zápase zimní přípravy proti Mšenu (10:0) v Břízkách. Rada vedl Příbram ve dvanácti ligových zápasech. K týmu přišel po čtvrtém kole, kdy vedení vyrazilo po prohře 0:3 na Slavii Martina Pulpita.

Jenže z posledního místa Příbram stejně nezvedl. Vyhrál pouze dva zápasy, nad Teplicemi a nad Duklou, tři remizoval a sedm prohrál. V tuhle chvíli ztrácí mužstvo okolo Jana Rezka šest bodů na záchranu. A k ní je má přivést mladý Kamil Tobiáš, syn Pavla Tobiáše.

Tenhle rodinný holport stál v sezoně 2014/2015 za druhým nejlepším umístěním středočeského týmu v historii samostatné české ligy. Příbram hrála do poslední chvíle o evropské poháry, nakonec zůstala pátá.

Pro Tobiáše, který dělal krátce asistenta i ve Viktorii Plzeň, je to první příležitost na pozici hlavního kouče. Je považovaný za člena mladé nastupující generace progresivních koučů s propracovanými metodami defenzivní i ofenzivní součinnosti. „Je to pro mne veliká výzva. Udělám vše pro setrvání v soutěži. Doufám, že se nám to podaří,“ prohlásil Tobiáš.