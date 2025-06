Jedna z největších fotbalových značek ve Francii má velké problémy. Po sportovní stránce sice nešlo o žádnou tragédii a Olympique Lyon skončil v lize na šestém místě, jenže kvůli miliardovým dluhům ho nyní fotbalová asociace posílá o soutěž níž administrativní cestou. Aktuálně se tedy klub po 35 letech stěhuje do druhé ligy. Lyon se proti rozhodnutí odvolal a věří, že nakonec bude moct zůstat mezi elitou.

Finanční problémy zde řeší už delší dobu. V tomto ohledu má ve Francii problém hned několik velkých značek, ale sedminásobný mistr země se nyní stal jediným, který by měl zaplatit nejvyšší možnou daň.

Poprvé padlo rozhodnutí o sestupu už v listopadu loňského roku s podmínkou, že finanční situace klubu musí být do konce sezony napravena. Majoritní vlastník Lyonu John Textor tehdy tvrdil, že neexistuje „žádná šance,“ že se klub posune o soutěž níž.

Zcela sebejistě působil i v rozhovorech před pár dny: „V posledních týdnech jsme realizovali různé investice. Finančně je vše v pořádku,“ tvrdil.

V úterý komise vyslýchala prezidenta Textora i sportovního ředitele Michaëla Gerlingera znovu, ale mužům zodpovědným za chod klubu se nepodařilo kontrolní orgán přesvědčit o finanční stabilitě. Později tak vyšla zpráva, že Národní komise pro kontrolu hospodaření (orgán dohlížející na finance francouzských fotbalových klubů) prostřednictvím Profesionální fotbalové ligy (řídícího orgánu francouzského fotbalu) potvrdila přeřazení Lyonu do nižší soutěže.

Stejným procesem prošly také další kluby, ale Monako, Nantes a Paris FC se trestu vyhnuly. Lyon se proti rozhodnutí okamžitě odvolal. Pokud s námitkou neuspěje, vrátí se do Ligue 1 poražený barážový celek Reims.

Odvolání není beznadějné

Z hegemona francouzského fotbalu úvodu tisíciletí se tak stal vůbec první klub v zemi, jenž „byl sestoupen“ z nejvyšší soutěže, ačkoli po sportovní stránce si místo v nejvyšším patře udržel s naprostým přehledem.

Podobné přeřazení celků o patro či dokonce dvě níž se historicky týkaly týmů, které paběrkovaly v nižších vodách a měly značné problémy i na hřišti. Před rokem takto například ztratilo profesionální status Bordeaux, které kvůli špatné finanční kondici zamířilo z druhé ligy rovnou do čtvrté.

Lyon si ovšem stále nepřipouští, že by ho mohl potkat podobný osud a odmítá přistoupit na to, že by měl od příští sezony kopat jen Ligue 2. „Olympique Lyonnais bere na vědomí nepochopitelné rozhodnutí, které vydala Národní komise pro kontrolu hospodaření, a potvrzuje, že se proti němu okamžitě odvolá,“ stojí v oficiálním prohlášení.

„Splnili jsme veškeré požadavky komise a finanční situace klubu se výrazně zlepšila. Máme víc než dostatečné prostředky pro sezonu 2025/26 a opravdu nechápeme, jak může administrativní rozhodnutí přeřadit tak velký francouzský klub do druhé ligy,“ pokračuje sdělení.

🏟️ Olympique Lyon – klubová vizitka Rok založení 1950 Předseda klubu John Textor Stadion Parc Olympique Lyonnais (kapacita 59 186 diváků) Úspěchy 7× vítěz francouzské ligy: 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08

5× vítěz francouzského poháru: 1963/64, 1966/67, 1972/73, 2007/08, 2011/12

1× vítěz ligového poháru: 2000/01

8× vítěz superpoháru: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2012

Obrovský dluh, který se podle zahraničních médií šplhá až do výšin kolem 500 milionů eur (více než 12 miliard korun), měl přitom v posledních dnech a týdnech výrazně splasknout.

V neděli John Textor podepsal s Woodym Johnsonem dohodu o prodeji svého 45procentního podílu v londýnském fotbalovém klubu Crystal Palace za něco přes 200 milionů eur (5 miliard korun) a dalších 42 milionů eur (1 miliarda korun) do kasy přiteklo za nedávný prodej Rayana Cherkiho do Manchesteru City.

Tyto částky však zřejmě ještě v rozhodující chvíli nebyly fyzicky připsány na účet, kde tak stále křičí tak vysoké číslo, že francouzské orgány potvrdily přeřazení klubu o patro níž.

Již zmíněné odvolání Lyonu má ještě šanci na úspěch, pokud během krátkého časového úseku dokáží majitelé výrazné snížení dlužné částky. Problém zde může dělat například převod akcií za prodej Crystal Palace, který ještě musí oficiálně ratifikovat Premier League, přičemž tento proces obvykle zabere zhruba dva měsíce.

Ultras chtějí jeho hlavu

Ať už dopadnou finanční spory a důkazy o splácení pohledávek jakkoli, v dlouhodobém horizontu se zdá pokračování současného majitele v klubu naprosto nemožné. Fanoušci vzhledem k současné situaci naprosto pochopitelně zuří a požadují co nejrychlejší odchod Textora.

Americký podnikatel a majitel Eagle Football Group, pod níž vedle Lyonu spadají také brazilské Botafogo či belgický Daring Brusel, se u příznivců původně pyšnil velkou popularitou, i díky slovním přestřelkám s majiteli nenáviděného PSG.

Ještě minulý týden se mu v tomto ohledu povedl pozoruhodný úspěch, když na mistrovství světa klubů slavil s jedním ze svých dalších celků, Botafogem, výhru právě nad úřadujícími francouzskými šampiony.

To už však zarytým fanouškům Lyonu příliš velkou radost neudělalo. Jejich klub se totiž dostal pod vedením Textora do zcela prekérní situace a oslavy majitele na americkém stadionu ve chvíli, kdy jedna z největších francouzských značek čelí jeho vinou pádu, rozhodně nikoho nepotěšily.

Největší ultras skupina Bad Gones tak v reakci na úterní verdikt vyslala majiteli jasný vzkaz, když po městě rozmístila řadu velkých bannerů s nápisem „Textor ven!“

Pro klubového šéfa si zároveň připravila také krátký vzkaz: „John nikdy nebyl a nikdy nebude tím pravým pro Lyon. Tenhle fanoušek Botafoga by měl okamžitě opustit Lyon a předat klíče někomu, kdo bude respektovat tuto instituci,“ zní v otevřeném dopise fanoušků.

Evropské otazníky

Extrémně zamotaná je nyní také situace Lyonu na evropské scéně. Problém nastal už ve chvíli, kdy se do Evropské ligy dostaly hned dva kluby z portfolia dolarového miliardáře Textora, tedy francouzský Olympique Lyon a anglický Crystal Palace.

Pravidla UEFA přitom jasně říkají, že žádná osoba nesmí být „současně zapojena v jakékoli roli u více než jednoho klubu“ v jedné z jejích soutěží. Tento uzel by se měl rozvázat ve chvíli, kdy se Textor definitivně zbaví veškerých akcií londýnského celku, což by měla být jen otázka času.

Pak přichází na řadu druhý otazník. Co se stane se vstupenkou Lyonu do Evropské ligy ve chvíli, kdy bude muset skutečně sestoupit o patro níž? Oficiálně, vůbec nic.

Sedminásobný mistr Francie se do kontinentální soutěže kvalifikoval na základě sportovního výkonu (skončil 6. v Ligue 1) a o licenci tak nepřijde jen na základě následného pádu do druhé ligy. Pokud tedy projde licenčním řízením UEFA, ale zároveň neuspěje s odvoláním na domácí scéně, stane se prvním francouzským klubem v historii, který si zahraje evropské poháry ze druhé ligy.

Češi v Lyonu