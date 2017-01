Fořt vytrestal Plzeň krásným volejem. Do Sparty i Slavie by šlapal jinak

Viktorii na jaře teklo do bot. Zranění vážně pokosila útočné řady a klub narychlo angažoval Pavla Fořta, který už z vrcholového fotbalu vypadl. Plzeňský patriot přesto pomohl a v několika zápasech přispěl k tomu, aby Západočeši obhájili mistrovský titul.

Fořtova krátkodobá výpomoc skončila a zkušený útočník se na podzim vrátil do třetiligových Domažlic. V jejich barvách se proti Viktorii představil i v úterní přípravě. Odehrál slušný první poločas, navíc se blýskl povedenou brankou na 1:1.

Fořt se krásně položil do balonu a parádní trefou z voleje rozvlnil síť. „Mně potěší každý gól. Je jedno, jestli proti Viktorce nebo komukoliv. Tam to všechno sedlo dobře,“ vrátil se ke své trefě. „Se zakončením z voleje já nikdy neměl problém. Petr Mužík dobře viděl, že jsem na zadní tyčce sám, z jedničky mi poslal ideální míč. Jsem dost zkušený na to, abych takové balony trefoval.“

VIDEO: Podívejte se na Fořtův gól:

Plzeň v druhém poločase svého soupeře přejela, přesto Domažlice na začátku přípravy svého kvalitnějšího soka pořádně potrápily. „Respekt máme spíš k tomu, abychom nikoho z kluků nezranili. Taky jsem to hrál na téhle úrovni, vím, že podobné přáteláky na začátku přípravy jsme úplně v oblibě neměli, aby se nám před soustředěním něco nestalo,“ připomněl Fořt náročné podmínky, kdy se hrálo na promrzlé umělce s okolní teplotou hluboko pod nulou.

Do Slavie nebo Sparty bychom šlapali jinak

„V soubojích se do toho asi nejde tak, jako kdybychom hráli třeba proti Slavii nebo Spartě. Tam bychom do nich šlapali trošku jinak, než proti Viktorce. Ti jsou místní a je to taková firemní značka Plzeňska. Určitě nechceme nikomu ublížit, snažíme se to hrát férově, žádné zákeřné fauly,“ zmínil volnější přístup oproti ostrému utkání.

Hráč s bohatými zkušenostmi z ligy už nehraje na profesionální úrovni a pomalu přepřahává na trenérskou dráhu. „Funguju u juniorky, teď k nám přišel Horvi jako šéftrenér. Jsem pořád součástí Viktorky, kluky z áčka potkávám, jen s nimi nesedím v kabině. Jsem vděčný za to, že tady můžu pomáhat s trénováním a učit se,“ řekl Fořt ke své nové roli.

S plzeňskou ikonou se zná velmi dobře. „Horvi mě dotáhl do Domažlic, spolupracoval jsem s ním jako hráč, vím, jakou má v trénincích představu. Jsem rád, že k nám přišel, můžu nahlídnout, i jak se trénuje v áčku. Je to něco jiného, než když na to člověk kouká jako hráč. Musím říct, že trenéřina je docela mazec, a to jsem jen asistent a někomu pomáhám. Učím se, dělám si licence. Zatím chci ale hrát, to je priorita,“ zdůraznil oblíbenec západočeského kotle.

