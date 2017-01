Holoubkovy plány se Spartou: Na jaře jeden hrot a návrat dominance

Dlouhé roky platilo, že Pražané byli zvyklí v utkání dominovat, mít vysoké držení míče a určovat ráz zápasu. To se ještě znásobilo pod vedením kouče Zdeňka Ščasného, který s týmem pravidelně přecházel na herní rozestavení 3–5–2.

Za nástupce Davida Holoubka to hlavně ve druhé polovině podzimu bylo jiné. Sparta i vinou obrovské marodky hrála z hlubšího bloku, tolik nedržela míč a chodila do smrtících protiútoků.

Nyní má progresivní trenér prostor, aby s týmem pracoval. Může si ho utvářet k obrazu svému, navíc se mu s návratem většiny marodů výrazně rozvázaly ruce směrem k větší variabilitě. „V tak kvalitním kádru, který tu máme, by Sparta doma měla být jednoznačně dominantní v držení míče i rychlosti. Chceme mít různé varianty rozestavení i složení sestavy,“ má jasno Holoubek.

Letenští chtějí v utkáních hrát prim, nehodlají se přizpůsobovat soupeřům. V rámci tuzemské půdy rozhodně ne. To ovšem nutně neznamená, že musejí mít za každou cenu vždy optickou převahu.

„Chceme být velice dobří v defenzivě, od ní se chceme odrážet. To není pouze bránění v bloku, ale celoplošný presink i napadání po ztrátě míče. Pokud se nám je bude dařit získávat na soupeřově polovině, chceme být bleskoví v přechodu do útoku. Pokud by se nám to nepovedlo, klidně zalezeme do hlubšího bloku a potom založíme postupný útok,“ plánuje sparťanský kouč.

Znovu po čtyřiadvaceti hodinách vyběhl na trávník ve španělské Marbelle. Záložník Sparty Tomáš Rosický v úterý odpoledne absolvoval další tréninkovou jednotku přímo na hřišti, oproti pondělku se zase posunul o kus dál. Ke cvikům na výdrž a sílu si totiž nově přibral i balon. Podívejte se, co s ním dělal!

Sparta plánuje několik herních systémů

Tým kolem lídrů Bořka Dočkala a Davida Lafaty by měl být na jaře variabilnější, než tomu bylo v minulosti. Na podzim Sparta ukázala, že dokáže trpělivě vyčkávat na vlastní polovině a pak nemilosrdně udeřit, tahle vlastnost může mít obrovskou váhu zejména v duelech Evropské ligy.

„Proti silnějším soupeřům určitě nebudeme mít větší držení míče, na to musíme být připravení. Ale když nastoupíme doma proti někomu z naší ligy, tak s tímhle kádrem a jménem Sparta musíme hrát naprosto dominantní fotbal,“ upozorňuje Holoubek.

Se způsobem hry úzce souvisí i rozestavení. Během dlouholeté práce u mládeže Holoubek ctil to klasické se čtyřmi záložníky a dvěma útočníky, nyní od něj ale s největší pravděpodobností ustoupí.

„Přikláníme se k variantě na jednoho útočníka, může to být 4–2–3–1 i 4–3–3. Tak bychom chtěli hrát, protože máme kvalitní středovou řadu a výborné hráče. Navíc z tohoto rozestavení plynou dobré vzdálenosti a trojúhelníky, měli bychom být schopní dobře kombinovat. Ale záleží i na typu soupeře, nebráním se ani tomu, že do zápasu pošleme dva útočníky,“ vysvětluje Holoubek.

Nyní má se svými kolegy měsíc a kus na to, aby do hráčů svou vizi napumpoval. Už ve druhé polovině února vykopne Sparta dvojzápasem Evropské ligy proti Rostovu jarní část.

Tomáš Rosický je znovu v akci. Sice se stále nepřipravuje společně s týmem Sparty a dodržuje individuální plán, na kondičním soustředění ve španělské Marbelle se ovšem nijak nešetří. V pondělí odpoledne na trávníku strávil více než hodinu, po sérii cvičení na obratnost absolvoval dlouhý výběh s pravidelným přechodem do rychlosti. Další čas pak trávil nabíráním síly v posilovně.