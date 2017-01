Tvrdík k zájmu o Vukadinoviče: Slavia za něj nedá víc než 15 milionů

Ve Zlíně nijak netají, že by si představovali, aby Slavia sáhla do rozpočtu mnohem hlouběji. „Ta nabídka je absolutně neadekvátní. Degraduje nejen klub Zlín, ale i samotného hráče. Rozdíl mezi cenou Vukadinoviče a Sýkory je velký a on je přitom minimálně stejně dobrým hráčem jako Sýkora,“ nabídl Páník srovnání s poslední posilou klubu z Edenu, kterou se stal Jan Sýkora z Liberce.

Na jeho slova odpoledne zareagoval Jaroslav Tvrdík. Na svém twitterovém účtu slávistický šéf uvádí, že se rozhodně nejedná o urážející nabídku. Naopak. „Dívali jsme se na řadu faktorů a nabídli jsme přesně to, co je na českém trhu mírný nadstandard."

Jenže to zlínské vedení spíš rozladilo, než uspokojilo. „Stopnuli jsme to,“ vyjádřil se v pondělí majitel klubu Zdeněk Červenka. Fastav si za srbského křídelníka žádá až 40 milionů korun, to však Pražané nehodlají akceptovat. Taková suma by byla o deset milionů větší než ta, za kterou Slavia přivedla z Liberce Jana Sýkoru.

Samotný Vukadinovič chce za každou cenu do Slavie přestoupit. „Hodně mě chtějí. Bude se tam hrát o titul, o Ligu mistrů. Je to pro mě výzva,“ žádá 26letý fotbalista, aby mohl zamířit do Edenu, kde už dříve působil. Na to však zlínské vedení nechce vůbec slyšet.

Slavia chce podle Tvrdíka jednat na přestupovém trhu tak, aby z toho měly prospěch všechny zúčastněné strany, „Nemůžeme kluby vysávat a mít zisk jen na jedné straně. Benefitovat musíme všichni,“ uvedl dále Tvrdík o podmínkách na českém přestupovém trhu.

Podle Tvrdíkových slov by tuzemské kluby měly mít zájem s vršovickým celkem spolupracovat. „Díváme se na svět nejen optikou Slavie, ale celého českého fotbalu. „Slavia je zpět a to, co nás zajímá, je prát se o titul. Nebudeme se stydět za naší přestupovou politiku. Chceme vyhrávat. To je fotbal,“ dodal Tvrdík v posledním příspěvku.

