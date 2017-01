Ďuriš opouští Plzeň! Odchází do Ruska, bude hrát o záchranu v Orenburgu

Viktorii Plzeň opouští slovenský útočník Michal Ďuriš. Jeho novým působištěm bude čtrnáctý celek ruské Premier ligy Orenburg, kde podepsal smlouvu na tři roky. Přestupová částka by se měla podle informací Sportu pohybovat kolem 16 milionů korun a hráč si měsíčně přijde na 1,5 milionu. „Michalovi patří velké poděkování. Zapsal se nesmazatelně do klubové historie. Teď mu přejeme, aby se mu dařilo v zahraničním angažmá,“ řekl pro klubový web k přestupu generální manažer klubu Adolf Šádek.

Osmadvacetiletý Ďuriš přišel do Plzně v létě roku 2010 a měl výrazný podíl na nejúspěšnějším období v historii klubu. Kromě tří titulů včetně toho posledního, který vystřílel 16 góly, pomohl také k dvěma postupům do Ligy mistrů. Za Plzeň odehrál 211 zápasů a zaznamenal 51 gólů. Pouze v sezoně 2014/15 hostoval v Mladé Boleslavi a přišel tak o jeden z titulů.

"Michal patří nesmazatelně do klubové historie. Je to jeden z nejlepších útočníků, které Viktoria měla," uvedl Šádek. "Ve Viktorce jsem zažil krásné roky, nikdy na to nezapomenu. Chtěl bych všem v klubu poděkovat, ale teď mám před sebou zase novou výzvu. Rád bych se rozloučil i s fantastickými fanoušky, věřím, že v průběhu jara třeba bude možnost, teď je vše dost narychlo," prohlásil Ďuriš.

Během podzimu nedostával na hřišti tolik prostoru v konkurenci Michaela Krmenčíka a připustil, že uvažuje o odchodu. Nakonec přijal nabídku Gazoviku Orenburg, který potřebuje posílit v boji o záchranu. V polovině sezony na ni ztrácí tři body.

"Vybírali jsme z několika nabídek a jsem rád, že se vše podařilo dotáhnout. Chtěl bych poděkovat Viktorii za vstřícnost a seriózní jednání," řekl hráčův manažer Pavel Zíka. "Nabídka byla zajímavá pro hráče i pro klub. Michal měl náš příslib, že přesně v takovém případě mu nebudeme bránit v odchodu. Proto jsme se domluvili k oboustranné spokojenosti," uvedl Šádek.

V Orenburgu se Ďuriš mine s bývalým hráčem pražské Sparty Alexandrem Prudnikovem, který se s klubem domluvil na ukončení angažmá.