Třetí zimní posila pro Spartu! Z Liberce se vrací stoper Hovorka

Proč tedy teď? „V klubu jsou přesvědčeni, že byla ideální doba na jeho koupi. Navíc chtějí mít Davidovu léčbu pod vlastní kontrolou,“ nastínil zdroj Sportu, který je obeznámený s transferem.

Spartu by měl Hovorkův příchod vyjít podle informací deníku Sport na pět milionů korun.

Třiadvacetiletý obránce patřil v Liberci ke klíčovým oporám a zejména na evropské scéně prokázal obrovský potenciál. Jenomže na začátku listopadu v utkání Evropské ligy s Fiorentinou se nečekaně zranil již v 16. minutě. Během souboje s protihráčem si ošklivě poranil přední zkřížený vaz v koleně a následně podstoupil chirurgický zákrok.

„Je to zranění, které vyžaduje minimálně půlroční léčbu,“ řekl tehdy lékař Slovanu Pavel Buchvald. Jinými slovy: střízlivý odhad zněl, že do plného tréninku půjde Hovorka až po sezoně v letní přípravě. Na tom se patrně nic nezmění, i když existují naděje, že by mohl stihnout alespoň závěr jarní části sezony.

„Řval jsem jako želva. Je to překážka v kariéře, kterou musím překonat. Nic jiného mi nezbývá,“ uvedl Hovorka těsně po zranění. Teď ho bude čekat nová výzva.

Do Sparty si ho údajně chtěl přivést také liberecký kouč Jindřich Trpišovský v případě, že by jeho jednání s vedením letenského klubu klapla. I pro něj byla Hovorkova vynucená pauza nejhorší zprávou v sezoně. „Možná za celou dobu, co jsem v Liberci,“ hlesl. Teď během krátké doby ztratil dalšího stopera, neboť Lukáš Pokorný před několika dny odešel do francouzského Montpellieru.

Hovorka je odchovancem Sparty. V minulých letech působil také na hostování v Hradci Králové a Viktorii Žižkov, kde ho trénoval právě Trpišovský. V létě 2015 přestoupil do Liberce a nyní se vrací tam, kde vyrůstal.

Pro Spartu je už třetí zimní posilou. Její kádr vyztužili během pauzy také rumunský levý bek Bogdan Vatajelu a útočník Néstor Albiach, jenž přišel z Dukly. Z hostování si stáhla Matěje Hybše (Jablonec), Viktora Budinského (Bohemians 1905) a Davida Březinu (Senica), ten je momentálně zraněný.

