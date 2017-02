Slovácko ruší odlet ze soustředění. Kvůli počasí zůstane v Turecku 14 dnů

Žádná cesta v neděli domů. Vedení 1. FC Slovácko po konzultaci s trenérem Stanislavem Levým operativně rozhodlo, že si tým natáhne pobyt v Turecku až do příští soboty! Výprava se přitom měla vracet do Česka už tuto neděli. „Je to pravda, zůstaneme déle,“ potvrdil informaci iSport.cz ředitel klubu Petr Pojezný.

Změnu plánu si vynutilo nepříznivé počasí v Česku. Mužstvu by hrozil návrat z přírodní trávy na umělý povrch, což těsně před ligou nikdo nechce dopustit. Proto setrvá Slovácko v Turecku celých čtrnáct dní! „Samozřejmě jsme to museli nejdřív probrat s majitelem klubu panem Zemkem. Ten to odsouhlasil,“ sdělil Pojezný. Před mužstvo pak s informací předstoupil trenér Levý. „Většina hráčů to přijala v pohodě. Některým to samozřejmě trošku vadilo,“ informoval.

Jenže přes rozhodnutí nadřízených nejede vlak. Klub dává přednost kvalitní přípravě, na vyšší náklady nehledí. Ligovou generálku absolvuje na Turecké riviéře příští pátek, možný je i další přípravný duel v úterý. „O tom rozhodne trenér,“ řekl ředitel. Jména soupeřů v tuhle chvíli nezná. „Ale tady nebude problém někoho sehnat,“ dodal.

Šumulikoského a spol. čeká na konci týdne stěhování z hotelu Aska Lara. Nové útočiště najdou nedaleko, ve stejném městečku. Původně plánovanou generálku se Senicí odehraje juniorka anebo bude utkání zrušeno.