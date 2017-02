Na Páníka myslí Liberec! Nikam neodcházím, reaguje zlínský kouč

PŘÍMO Z TURECKA | Je připraven na výzvu. I pro kouče Bohumila Páníka (60) to může být průlomový půlrok. Touží přivést Zlín do Evropy a pak si třeba zkusit angažmá ve větším klubu. Pozor, podle zdrojů Sportu je byznysmen Ludvík Karl lačný dotáhnout respektovaného experta na lavičku Liberce! „Něco jsem zaslechl, ale klukům vzkazuju: Nikam neodcházím,“ říká Páník na soustředění týmu v tureckém Beleku.

Bohumil Páník a Liberec? Wow, to by byl třaskavý přesun. Není to sci-fi, ovšem ani aktuální věc. Sezonu (a smlouvu) zkušený trenér zcela jistě dokončí ve Zlíně. „Z Liberce mě nikdo nekontaktoval a tuhle otázku si v současnosti vůbec nepřipouštím. Jsou to jen zprostředkované zprávy. Stojíme jako vojsko před velkou bitvou. Já vždycky pracuju až do toho posledního dne smlouvy. A třeba se během jara dohodneme na nové…Jiný klub než Zlín pro mě teď neexistuje,“ je oddán tažení Fastavu za historickým úspěchem.

Kapitán Jakub Jugas prohlásil, že je tým na soustředění v Turecku koncentrovanější než před rokem. Vnímáte to také?

„Loni jsme si užívali postavení, které jsme na podzim uhráli. Jako by to z nás spadlo. Málokdo si stavěl vyšší cíle než se udržet někde ve středu tabulky. To bylo možná špatně. Člověk musí jít pořád dál a zvyšovat náročnost. Dnes je v kádru větší konkurence, hráči to cítí. Už nemají tak výsadní postavení jako v minulé sezoně, kdy se spoléhalo na dvanáct třináct hráčů. Teď se začínají posty zdvojovat, tlačí se tam noví. Každý musí na tréninku dokazovat, že do sestavy patří.“

Ještě najdete nějaký rozdíl?

„Rozšířil se mi realizační tým o Broňu Červenku. Ten je s hráči hodně v kontaktu přímo na hřišti, má vnitřní pocit zátěže. Umí rozpoznat, kdy je potřeba ubrat anebo zvýšit zátěž. To je další signalizační bod, obrovsky důležitá věc. Asistenti dostali větší prostor. Já se pak můžu potulovat kolem a dívat se, jak kdo pracuje. Mám víc času přemýšlet o fotbale. Když vede trénink hlavní kouč, hráč je schopen si za jeho zády ulevit. Teď mě mají všichni za zadkem. Změnilo se i myšlení. Kluci chtějí dál, chtějí víc. Nejsou uspokojení tím, co je.“

Obecně se zvýšila i kvalita mužstva, ne?

„Hráči vidí, že se někteří posunuli ze Zlína do top českých týmů. Cítí, že to není nemožné ani pro ně. Pozice klubu je najednou někde jinde, hrajeme o evropské poháry. Většina z nich si srovnala v hlavě, že je to možná jejich životní šance. Třeba Beauguel má minimálně takové parametry jako před ním Poznar nebo Harba. Já věřím, že je ještě dokáže předčít a vnést do hry prvek, který možná náš stadion na Letné ještě neviděl. Myslím, že se mají diváci na co těšit. Když bude zdravý a ve formě, bude na jeho fotbal krásný pohled.“

Navíc výkonnostně rostou „starousedlíci“ v čele s Jakubem Jugasem. Souhlasíte?

„Přesně tak. Jugas se stal kapitánem, vzrostlo mu sebevědomí. Řeknu to tak, že se přes noc musel stát dospělým. On si správně uvědomil, že tolik legrace už být nemůže. Zvážněl a vpravil se do své nové role. Jugy je člověk, který nezaleze, když něco pokazí. Je furt stejnej. Nepodělá se z toho, dál bude mužstvo řídit. Když někdo na hřišti dělá něco, co nemá, tak mu vynadá. Nemá problém do spoluhráčů vlítnout. To je velikost vůdce a kapitána.“

Lídr prostě musí být autorita.

„Jugas není zlý, je vítězný typ. Někdo takový tam musí být. Proto je kapitánem. Kdyby tuhle vlastnost neměl, tak jím není. Mužstvo je tak chytré, že si volí tyhle typy. Nechce hodného kapitána. Chce takového, který se nebojí jít za trenérem, za vedením, zdupat hráče. Musí mít i vyjednávací schopnosti. Není to jen tak.“

Vidíte zlepšení dalších borců?

„Zoran Gajič je mladý hráč s balkánskou náturou a obrovskou perspektivou. Umí dát ze standardky gól a má stejně dobrou levou nohu jako Hájek. Zapadl do týmu a mohl by ho nahradit. Vyskočil Kopečný, neustále se zlepšuje. To je kondiční monstrum. U něj je to jen o neustálém cvičení a opakování herních věcí. Tam má veliké rezervy. Celkově jsme až tak neoslabili.“

Jenže pokud vím, tak jste chtěli v zimě jednoznačně posílit. To se úplně nepovedlo.

(přikyvuje) „Víme, že máme rezervu na jeden post. Pracujeme na tom. Teď už je to samozřejmě složité, přestupní okno se zavřelo. Ale naší další posilou je Ibra (Traoré). Musel se po příchodu z Táborska zapracovat a teď ukazuje svoje obrovské možnosti. Jsme posíleni z vnitřních zdrojů.“

Co Vukadin Vukadinovič, jehož zklamal krach jednání se Slavií? Už funguje správně?

„Musí znovu nastartovat chuť a entuziazmus do hry. Jinak nebude tím Vukadinovičem, kterým byl. Když to neprobudí, tak bude dostávat od života upozornění. Musí se dokonale vyčistit. Pokud nebude mít čisté a jasné tělo, tak mu nebude fungovat. Pracujeme na tom, taky dovedu být zlej. Zatím po něm nesahám, furt mu dávám šanci.“

Respektují spoluhráči jeho bolístky a tréninkové úlevy?

„Ještě (s důrazem) respektují. Ale všechno má svoji hranici. Vuky má velké herní, tréninkové i mentální rezervy. Když všechno postupně poopraví, tak potom to bude ta kometa, která bude přelamovat výsledek a o niž se budou na fotbalovém trhu kluby prát.“

Ztotožňujete se s vyřčením atakem pohárových příček?

„Někam jsme se dostali a máme výjimečnou šanci. Všichni si to uvědomujeme. Když Zlín hrál jako vítěz domácího poháru s PSV Eindhoven, kopal jsem ještě za žáky. S tím cílem se ztotožňuju.“