Pelta o Teclově přestupu do Slavie: Musely mě přemluvit čínské peníze

Internacionál Ladislav Vízek ve Sportu komentoval Teclův přesun do Edenu jako obchod snů. „Někteří tomu přestupu nerozumí, já se však skláním před tím, co dokáže náš pan předseda Pelta. Když to přirovnám k autu, tak je to neskutečnej kauf a ani mu nepřetáčel tachometr,“ uvedl Vízek.

Pelta se takovému pohledu na Teclův přestup brání. „Mohli jsme ho do Slavie prodat už před půl rokem, ale neudělali jsme to. Teď přišla chvíle, kdy jsem cítil, že nabídka ambiciózní Slavie je dobrá pro Jablonec, Slavii i Standu Tecla. Myslím, že Jarda Šilhavý dobře ví, jakou kvalitu získal.“

Draze ho koupil, ale ještě výhodněji ho prodal. Předseda FAČR Miroslav Pelta stál za jedním z nejvýraznějších přestupů v rámci české ligy během zimní přestávky. Do Slavie poslal z Jablonce útočníka Stanislava Tecla. O okolnostech sledovaného transferu promluvil v pořadu iSport TV Overtime.

Při jednání se Slavií se Pelta řídil čistě ekonomickým pohledem na celý obchod. „Kdyby pro nás byl nevýhodný, tak o něm vůbec nepřemýšlím. Abychom prodali nejlepšího podzimního hráče podle hlasování fanoušků Jablonce, musely mě přemluvit čínské peníze. Tady nejde o lásku ke Slavii, všechno je to jen pragmatismus, otázka peněz.“

Odmítl komentovat, zda přestupová částka překročila 15 milionů. „Co se týče ceny, jsme spokojení, ale konkrétní sumu nechci komentovat,“ neprozradil podrobnosti.

