Kouč Šilhavý: Posily plní očekávání, v sestavě mám ještě dva otazníky

Jak hodnotíte přípravu?

„Věřím, že jsme nachystaní. Samozřejmě nás prověří až ostré ligové zápasy. V zimě jsme přivedli kvalitní hráče, tým zůstal pohromadě, podstatně se zkvalitnil a vzrostla konkurence. Věřím, že to bude jen k dobrému.“



Proč jste pro generálku zvolili třetiligového soupeře z Vyšehradu a ne někoho silnějšího?

„Těžké zápasy jsme odehráli na soustředění ve Španělsku, takového soupeře už jsme nepotřebovali. Chtěli jsme si osahat trávník na vlastním hřišti a aby se nikomu nic nestalo. Myslím, že zápas tenhle účel splnil.“



Utkání jste začali v rozestavení 4-4-2. Bude tohle priorita pro jarní ligové zápasy?

„Je to jedna z variant. Takhle jsme odehráli poslední dva ligové zápasy na podzim a dali šest branek. Ve Zlíně to nebylo úplně optimální, ale předtím doma s Mladou Boleslaví to bylo velice dobré. Ale není to jen věcí rozestavení, jde o připravenost každého hráče a jeho motivaci. Rozestavení budeme dělat i podle soupeře.“

„Avizovali jsme, že ve Slavii chceme mít zdvojené kvalitní posty a to tady dneska je. Když nastane taková situace, hráč se s tím musí poprat, kvalitu vystřídáme za kvalitu. Myslím, že si poradíme.“„Uvidíme. Kvalitu mají všichni, do zápasu s Jihlavou zbývají ještě čtyři dny. V téhle chvíli v sestavě máme ještě nějaký jeden, dva otazníčky. V hlavě ale nějakou představu už máme.“„Všichni hráči, kteří přišli, plní to, co jsme od nich čekali. Marco Alvír a Per-Egil Flo měli zdravotní výpadky, neodtrénovali všechno, to mě trošku mrzí a bude jim to déle trvat, než se do toho dostanou. Per Egil vypadá, že se s tím popere, přeci jen je zkušenější hráč. Věřím, že se oklepe dřív, než Marco.“„Nás těší, že se potvrzují předpoklady, proč sem tihle hráči přišli. To, že teď máme čtyři útočníky, zase zapadá úplně super do systému 4-4-2. První dva odmakají černou práci a pak ti druzí slíznou smetanu jako třeba dneska.“„Asi jo. Ale nechtěl bych zapomenout na Liberec, tam jsme získali titul a byli tam hodně kvalitní hráči. Srovnání bude lepší až po konci sezony.“