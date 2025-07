Priske: Hráči mají na víc. Hájil nasazení Preciada i Kairinenovu motivaci

Co jste udělali špatně?

„Bylo tam několik věcí. Chyběla nám disciplína, struktura v naší hře. Myslím, že jsme začali dobře jako v Jablonci. Vytvořili jsme si v prvních patnácti minutách pár velkých šancí, mohli jsme jít do vedení. Pak jsme ztratili balanc a strukturu ve hře. Kazili jsme snadné přihrávky, otevřeli jsme jim hru a dostali snadné góly.“

Jde o velkou komplikaci v cestě za postupem?

„Výsledek není dobrý, ale uvidíme v Praze. Musíme si teď zanalyzovat zápas a připravit se na neděli. Potřebujeme vyhrát, což je jediný lék, který zafunguje. Musíme zapracovat taky na základních věcech, dělat je líp. Hlavně zlepšit disciplínu, zůstat ve hře, soustředění.“

Chyběly vám u hráčů emoce?

„To je dobrá otázka. Mluvil jsem o tom s Honzou Kuchtou. Je na nás velký tlak, ale to by nás nemělo svazovat. Musíme být pozitivní, nebát se prohrát, ale hnát se za vítězstvím. Aktobe chtělo dneska víc, což se nesmí stát.“

Ublížil vám podmáčený terén?

„Každý viděl, že tohle nebylo ideální. Ale podmínky byly stejné pro oba týmy. Určitě se na něj nevymlouváme. Udělali jsme velké chyby. Nevezeme dobrý výsledek, ale uděláme maximum, abychom to obrátili. Penalta v závěru nám rozhodně pomůže. Jsme ale hodně zklamaní, zahodili jsme v Jablonci hodně šancí.“

Pořád si stojíte za tím, že Kaan Kairinen má stále hlad a motivaci?

„Určitě ano. Jasně, že motivaci má. Určitě bych mu nic nevyčítal. S Lukášem Sadílkem to měli složité, jsou pro nás oba důležitý. Terén jim nepomohl. Viděli jste sami, že hodně šancí jsme si vytvořili přes křídla. To hodně vysvětluje.“

Byl jste spokojený s výkonem Eliase Cobbauta? Přišlo mi, že nebyl jistý, chyboval…

„Rozhodně se mohl zachovat v některých situacích líp, ale to my všichni. A víme to, uvědomujeme si to. Je i moje práce a jsem si jistý, že se nám to povede. Věřím, že budeme hrát zase líp.“

Veljko Birmančevič se vrátil po zranění. Je připravený hrát v neděli v základní sestavě?

„Určitě přichází v úvahu, ale uvidíme, jestli na něj není ještě příliš brzy.“

A jak si vedl?

„Viděli jsme ho hrát po dlouhé době, takže znovu je ve fázi, kdy potřebuje sebrat herní vytížení. Dnes jsme mu mohli dát patnáct, dvacet minut. Uvidíme, jaká bude reakce, a jestli existuje šance, že nastoupí v neděli. Musíme počkat.“

Proč jste se rozhodl upřednostnit Angela Preciada před Pavlem Kadeřábkem?

„Z různých důvodů. Angelo má rychlost, sílu. Taky potřebuje získat herní vytížení, aby se dostal do formy. V minulé sezoně byl mimo hru kvůli zranění a pomalu se vrací do tempa. Kadeř navíc odehrál v sobotu devadesát minut, vedl si dobře, ale šlo pro něj taky o první minuty po nějaké době. V neděli máme další zápas a teď potřebujeme hráče dostat do formy.“