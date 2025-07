Peklo na tribunách! Baník byl blízko lepšímu výsledku, na co si dát pozor do odvety?

PRVNÍ DOJEM MICHALA KVASNICI | V rámci 2. předkola Evropské ligy Baník přivítal na svém hřišti Legii Varšavu, se kterou v dramatickém duelu remizoval 2:2. Pouze na lavičce začínal Ewerton, gólem se blýskl Matěj Šín, který poté asistoval kapitánovi Michalu Frydrychovi. Jaká na vyprodaném stadionu panovala atmosféra, kterým hráčům se příliš nedařilo a na co by si ostravský tým měl dát pozor do odvety? Na to jsme se zeptali redaktora Michala Kvasnici v tradičním Prvním dojmu. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>