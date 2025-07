Hapal: Ewerton už s námi na odvetu nebude, schyluje se k odchodu. Přijde posila?

Tento příběh má jen dvě malinké kaňky. A to inkasovaný gól v závěru na 2:2 a kvůli ofsajdu neuznanou branku v nastavení. U všeho byl Michal Frydrych. To on, navrátilec do sestavy po dlouhých třech měsících, táhl Baník jako správný (a produktivní) lídr proti Legii. Nakoplo ho rozhodnutí disciplinárky, která mu odpustila zbytek trestu, a taky fakt, že se stane zase kapitánem. Brazilec Ewerton totiž odchází do zahraničí, ve Varšavě už Ostravě nepomůže. Rozloučil se.

Patnáct tisíc lidí na tribunách, vyprodáno. Atmosféra? Perfektní. Výkon? Velmi dobrý. Výsledek? Vlastně nic neříkající, ve Varšavě se bude začínat od nuly. „Šance jsou padesát na padesát,“ měl jasno kouč Legie Edward Iordanescu. „Spokojený ale nejsem, měli jsme se v šancích chovat chladnokrevněji. Kontrolovali jsme zápas, ale občas jsme byli trošku naivní,“ dodal Rumun.

Baníku se povedlo adekvátně reagovat na nepovedený zápas s Bohemians (0:1), bylo jasné, že přístup jako v Ďolíčku se opakovat nebude. Už jen kvůli fanouškům a taky díky návratu stopera Michala Frydrycha. Oblíbený obránce hned navlékl kapitánskou pásku – a jen tak ji nesundá.

Ewerton, jenž chyběl v základní sestavě, což se bez zdravotních trablů nikdy neděje, opouští Slezsko. „Už nějakou dobu řeší další angažmá. V posledních letech toho udělal pro Baník hrozně moc, ale teď neměl čistou hlavu. Proto jsme se domluvili, že nepůjde do zápasu od začátku. Ale byl připravený naskočit. Schyluje se k odchodu, na odvetu už s námi asi nebude,“ řekl kouč Pavel Hapal.

Přeci jen do Egypta

Nejde o Al Ahly, z těchto končin však nabídka splňující parametry výstupní klauzule přece jen bude. Zájem má egyptský klub Pyramids FC. Brazilec se nakonec rozloučil delší minutáží, než bylo v plánu. Už v prvním poločase nahradil Filipa Kubalu, který odkulhal s bolavým kolenem a v pátek zamíří na magnetickou rezonanci. Naopak Michal Kohút by měl být brzy fit, zlomenina stydké kosti se neprokázala.

Zpět k největší hvězdě. „Na Bohemce na něm bylo vidět, že nemá čistou hlavu. Ani teď to asi nebyl ten Ewe, na kterého jsme zvyklí. Ale je to úžasný hráč, který dal za Baník snad třicet gólů a nespočet asistencí. Byla čest ho trénovat. Je třeba jeho rozhodnutí respektovat, asi jde o velice dobrou nabídku. Zřejmě ho nebudeme mít k dispozici už ani v neděli na Teplice,“ popisoval trenér.

Co to pro Ostravu znamená? „Každý je nahraditelný, hráči i trenéři. Vy jste taky na jaře psali, že nám to bez něj šlo,“ usmál se Hapal. „Ale určitě se budeme bavit o posílení. Řešíme to, měl by když tak přijít kvalitní hráč do základní sestavy,“ naznačil.

Je možné, že FCB zvýší zájem o návrat Srdjana Plavšiče z Rakówu Čenstochová. Sportovní ředitel Luděk Mikloško sice naznačil, že ekonomicky by to bylo velmi složité, ale díky transferu na úrovni jednoho a půl až dvou milionů eur, čili čtyřiceti až padesáti miliony korun, by se situace mohla změnit. A co si budeme povídat, na Bazalech se finančnímu úseku uleví i o jeho základní měsíční odměnu, která bez bonusů činila pět set tisíc korun měsíčně. Třeba by na to Srb slyšel, kdo ví...

Anketa Postoupí Baník do hlavní fáze Evropské ligy? Ano Ne Přihlásit se

Každopádně úvodní konfrontace s Legií naznačila Baníku, že se v odvetě nemusí ničeho bát. Pozor, ne že by hosté nepředvedli kvalitu, zejména Morišita s Kapustkou dominovali. Nejde však o nepřekonatelnou překážku, kterou by bronzový tým Chance Ligy nemohl klidně porazit i venku. Vždyť domácí dvakrát vedli, trefili dvakrát tyč a inkasovali naprosto hloupě. Šance určitě žije!

„Vzhledem k průběhu teď panuje zklamání, i když v prvním poločase byla Legia silnější na míči, měla víc šancí. Ale my jsme se do druhého poločasu trošku srovnali, dali jsme možná trošičku šťastný gól na 2:1. A když už to bylo 2:1, věřil jsem, že to udržíme a výsledek si povezeme do Polska, ale nepohlídaná situace u nás na lajně nás stála vítězství,“ hodnotil „Freedrych“.

On a Matěj Šín byli nejlepšími muži na place. Na nich bude stát i nová éra po Ewertonovi.