Neokysličená Sparta, trápení na mokrém hřišti, vojáci na stadionu... Co Birmančevič?

PRVNÍ DOJEM PAVLA ŠŤASTNÉHO | Zní to neuvěřitelně, ale Sparta už čeká osm zápasů na soutěžní výhru. Nedočkala se jí ani v kazašském Aktobe, kde ji sice přivítal extrémně těžký terén, ale i tak měl ve 2. předkole Konferenční ligy ukázat víc. „Chápu, že trenér Priske chtěl oživit starou gardu, ale Sparta už nemůže moc dlouho čekat. Do týmu je potřeba sáhnout co nejdřív," poukazuje ve svém Prvním dojmu redaktor Pavel Šťastný na fakt, že Sparta odehrála utkání ve stejné sestavě jako během nepovedeného jara. Jak bizarní podmínky byly na stadionu? Kdo mohl za první gól? Čeká Birmančeviče návrat do základu? A především, zvládne Sparta odvetu?