Ryneš po prohře: Nepříjemná atmosféra, stejně tak soupeř. Zase hloupé góly

PŘÍMO Z KAZACHSTÁNU | Ani proti outsiderovi to nevyšlo. Fotbalová Sparta po prohře 1:2 s Aktobe ve druhém předkole Konferenční ligy čeká na soutěžní výhru od konce dubna, kdy vyhrála v českém poháru nad Plzní (1:0). Což je už dlouhé tři měsíce. „Je to těžké, ale musíme se dát dohromady a zvednout se,“ zdůraznil obránce Matěj Ryneš.

Nevyšlo to ve dvou zápasech ani po příchodu Briana Priskeho. Je to velká rána?

„Každá prohra je na prd. Musíme se z toho poučit. Teď nebereme nic jiného než výhru a postup musíme mít v hlavách celou dobu. Gól z penalty nám pomohl, ale musíme vyhrát už v neděli proti Mladé Boleslavi.“

Vypadalo to, že vám v utkání scházely emoce, stejně jako na jaře minulé sezony. Souhlasíte?

„Když se vám daří, jde tohle samozřejmě líp. Když dostaneme gól, tak je to všechno složitější. Po našem vstřeleném gólu jsme se to zase na hřišti nahodilo a obrátilo.“

S jakou motivací budete odjíždět z dalekého Kazachstánu?

„Ta je pořád jasná. V neděli musíme vyhrát v Mladé Boleslavi, stejně tak v odvetě ve čtvrtek. Nebereme nic jiného než dvě výhry. A pak další a další. Musíme se na další program co nejlíp připravit.“

Co stojí za překvapivou porážkou?

„Věděli jsme, že nás nečeká lehké utkání. Nepříjemná atmosféra, stejně tak soupeř. Bohužel jsme měli na začátku šance, které prostě nedáme. To je špatně. A potom jsme dostali zase hloupé góly.“

Mohl jste se zachovat líp při druhém obdrženém gólu, kdy soupeř šel do brejku?

„Určitě mohl. Byl jsem vzadu, ale nabíhajícího hráče jsem vůbec neviděl. Hlídal jsem si svého, šel dopředu a pomalu jsem zareagoval nebo se později otočil. Pak už to bylo hrozně těžké chytat.“

Což pokračuje už z minulé sezony. V jakém stavu je defenziva po příchodu Briana Priskeho?

„Snažili jsme se na ní zapracovat, ale dřív jsme tak hloupé góly nedostávali. Musíme si víc dávat pozor. A naopak vepředu, když máme šanci, dát gól. To je největší klíč k vítězství.“

Chybí střelcům pohoda?

„Už proti Jablonci jsme měli šance. Nechci říct stoprocentní, ale velké. Když je neproměníme, tým je takový nervózní. Gól by nás nabudil, což se nestalo a bohužel jsme je nakopli. A pak je to těžké otáčet. Teď si potřebujeme odpočinout na další dva zápasy, co nás čekají.“

Ovlivnil sparťanský výkon podmáčený trávník?

„Úplně nám samozřejmě nepomohl. Když začalo pršet, tráva se úplně trhala. Byly tam hrozné kaluže, bahno. Bylo to těžké, ale měli jsme si s tím líp poradit.“