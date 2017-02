Šilhavý ve Slavii dumá nad sestavou. Systém, který posadí velká jména

Zdá se to být zase o něco jasnější, ale přece jen je spousta toho, co si člověk musí domýšlet. Slavia se v zimě nějak vybarvila, je například jasné, že s ohledem na soupeře a na stav kádru bude trenér Šilhavý vybírat z rozestavení 4–4–2 a různě modifikované 4–1–4–1. Vybrat jednu z nich znamená silně ovlivnit výběr základní jedenáctky. Zejména ve středu pole.

Slavia v úterý rozbombardovala třetiligový Vyšehrad 7:0, především ale na slabšího soupeře zvolila útočnější rozestavení 4–4–2. Rozhodnutí, které omezuje výběr ze široké základny záložníků.

Za výchozí postavení však vezměme systém 4–1–4–1, přičemž jde o přibližné schéma, které se může libovolně přepínat do 4–2–3–1, nebo do mnohem útočnějšího. Měl by to být směr, jakým půjde Slavia proti silnějším soupeřům, proti kterým se jí může víc vyplatit brejkový způsob hry.

Na podzim se v takovém případě sestava opírala o střed, který před obránci zametal Michael Ngadeu a před ním se vytvořil fungující tandem Antonín Barák, Josef Hušbauer. Je velmi pravděpodobné, že se tohle složení na jaře nezmění. Jenže jenom do chvíle, dokud Šilhavý nesáhne pro systém 4–4–2.

Švento, Alvir, Mingazov ze hry?

V současném týmu se totiž silně rozvinula konkurence právě v záloze. Ve schématu čtyř polařů automaticky jeden z trojice Ngadeu, Hušbauer, Barák vypadává. Byla to používaná varianta už na konci podzimu, tehdy se Barák posouval na pro něj ne zrovna milovanou levou zálohu, a doprava šel Jaromír Zmrhal.

Jenže teď se jako křídelní varianty nabízí ještě Jan Sýkora, od přírody útočník Stanislav Tecl, a trochu mimo už najednou zůstávají jména jako Dušan Švento, Ruslan Mingazov nebo Marko Alvir. Systém 4–4–2 prostě posadí hvězdy.

Před sobotním vstupem do jarní fáze soutěže řeší prý dva otazníky. Jedním může být složení krajních beků, jestli doleva půjde Per Egil-Flo a doprava Jan Bořil, či zůstane Bořil vlevo, jak byl zvyklý na podzim, a druhou stranu obstará Michal Frydrych. Flo má totiž mírné tréninkové manko kvůli zdravotním komplikacím ze začátku přípravy. A druhý otazník? Viz výše…

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje ve Slavii? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>

Jak může vypadat sestava Slavie Varianta 4–1–4–1 Pavlenka Bořil Bílek Deli Flo Ngadeu Zmrhal Hušbauer Barák Sýkora Škoda Varinata 4–4–2 Pavlenka Bořil Bílek Deli Flo Zmrhal Hušbauer Ngadeu Sýkora Škoda Mešanovič