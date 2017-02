Budinský nesmí chytat za Boleslav, může přijít Bičík. Problém má i Jihlava

Je to pěkný malér. Mladá Boleslav počítala s Viktorem Budinským v neděli v Karviné do brány, zítra na Slavii měl pro změnu vyběhnout Martin Nový od první minuty v dresu Vysočiny. Ani jeden nenastoupí, pravidla to zakazují. Podle důvěryhodných zdrojů by měl místo Budínského ze Sparty zamířit na hostování do „Bolky“ jiný gólman David Bičík!

O co přesně jde? Třiadvacetiletý Budinský byl až do druhé poloviny července zaregistrován ve druholigové Vlašimi. Poté přestoupil do Sparty, odkud na začátku srpna odešel hostovat do Bohemians Praha. V lednu ho pak z Letné přesměrovali do Mladé Boleslavi. Ovšem tam si nezachytá, protože by šlo už o jeho čtvrtý klub v jednom ročníku. Povolena je registrace pouze ve třech a ostrý zápas za dva.

„Vůbec nás nenapadlo, žesezona oficiálně začíná už od prvního července a může v tom být ještě další tým. My jako kluby bereme za začátek ligy první kolo,“ omlouval včera odpoledne lapsus mladoboleslavský ředitel Michael Doležal.

Kdo může za chybu? „Budinský je hráč Sparty, šlo to potom víceméně mimo nás. Jeho manažer samozřejmě chtěl, aby hráč chytal. Ptal jsem se šéfa ligy a z jeho pohledu to bylo transparentní. Brali jsme to tak, že nic neporušujeme. Myslím, že s tímto případem se ještě nikdo nesetkal,“ povzdechl si Doležal.

Podle Jana Paulyho, ředitele Legislativně-právního oddělení FAČR, je vina jen a jen na straně klubů. „Dotáhli přestup a teprve potom začali počítat,“ prohlásil. Oba případy vyšly najevo teprve tento týden, Jihlava se o zákazu postavit Nového dozvěděla snad až ve čtvrtek.

„Je to obdobný případ jako Budinský. Můžu potvrdit, že ani jeden z těch dvou hráčů nemůže hrát v této sezoně za další klub. Tohle je dané,“ zdůraznil pro isport.cz Pauly. „Tuhle informaci můžu potvrdit,“ reagoval Tomáš Bárta, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA).

U Nového je problém v tom, že byl ještě 1. července veden na soupisce Vlašimi, poté se vrátil do Sparty a následně putoval do Jablonce. Jeho dalším angažmá měla být od jarní sezony Jihlava.

Trenér Michal Bílek přitom s posilou počítal na Slavii na pravý kraj obrany. Zbytečně, dnes odpoledne musel překopávat sestavu. „Ještě nemůžu říct, že je to definitivní,“ sdělil sportovní manažer FC Vysočina Milan Bokša. Žádná jiná varianta však neexistuje, univerzální bek by se měl vrátit do Sparty.

Přivede Boleslav Bičíka?

Zásadní zásah do kádru už řeší v Mladé Boleslavi. Pracuje se na příchodu brankáře Davida Bičíka (35), jenž by si měl vyměnit místo s Budinským. „To jsou spekulace,“ řekl Doležal.

Je však možné, že bude bývalá sparťanská jednička k dispozici už pro nedělní duel v Karviné. Pokud se to nestihne, nejspíš nahradí Budínského mladík Luděk Vejmola. K mání je také zkušený Jan Šeda. Návrat Jakuba Diviše z juniorky je nepravděpodobný.