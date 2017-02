Pivarníka štve ztráta ve Zlíně: Pět hráčů nepodalo ani průměrný výkon

Nejde to zrovna hladce. Po upachtěné výhře nad poslední Příbramí (1:0) přišlo zaváhání ve Zlíně (0:0). A hlavně ten výkon…Plzeň nehrála dobře, zaostala za čtvrtým celkem tabulky. Bod je pro ni úspěchem. „Nezasloužili jsme si vyhrát,“ přiznal trenér mistra Roman Pivarník.

Jak jste to viděl?

„Nečekali jsme lehký zápas a předpoklady se na hřišti potvrdily. Byl to víc boj než fotbal. Naším hlavním nepřítelem byl terén, který ztěžoval kombinační hru. Přesto jsme si měli dovolit víc kombinovat. Většinou se hrálo mezi šestnáctkami, bylo minimum střel a šancí.“

Soupeř jich měl víc…

„S výkonem nemůžu být spokojený, remízu beru jako spravedlivou. Z naší strany je bod ubojovaný. Je zvenku a vzadu jsme udrželi nulu. To jsou jediná pozitiva.“

Kdo vás zklamal?

„Čekal jsem víc od celého mužstva. Nejen od Poznara, ale třeba i od Krmenčíka, který pak přišel do hry. Čtyři až pět hráčů dnes nepodalo ani průměrný výkon, to samozřejmě nemohlo stačit. Výkony dopředu nebyly kvalitní. Zlín doráží, dostupuje a hraje na posbírané druhé balony. V tom jsme nebyli tak důslední. Oni proti nám změnili rozestavení na 4-2-3-1, což dlouho neudělali. Jeho hráči byli fyzicky zdatní. Bylo to těžké.“

Těší vás aspoň, že se vám nikdo nevykartoval před šlágrem se Slavií?

„Samozřejmě jsme je upozorňovali, ať si dají pozor. Abychom nedostali nějakou blbou kartu za nějakou nedisciplinovanost. Zároveň to nesmělo být na úkor bojovnosti.“

