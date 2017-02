Škodu štvalo brzké střídání: Udělám vše, abych pomohl a v létě přestoupil

Autor deseti podzimních branek Michal Škoda určitě umí být pro branku soupeře nebezpečnější, než ukázal proti Liberci. Do šance se nedostal, téměř nebyl vidět. Když ho navíc trenér Svatopluk Habanec v 66. minutě předčasně vystřídal, odmítl rozladěný Škoda nabízenou péřovou bundu, mávl rukou a šel si pro pití.

„Určitě jsem byl naštvaný. Protože si nemyslím, že když je to 0:0 a dal jsem v sezoně deset gólů, že bych měl střídat. Ale trenér to tak viděl,“ přiznal nejlepší střelec Zbrojovky bez vytáčení. Svůj výkon hodnotit nechtěl, ale neměl dojem, že by ho utnutí jednání o Číně nějak rozhodila.

<p><span id="docs-internal-guid-362b3c5b-7661-99c7-ac05-d20958dc25dd"><span>Kdo by před sezonou čekal, že se duel Brna a Liberce bude dát označit za záchranářský.V 18. kole ePojisteni.cz ligy se na půdě Zbrojovky Brno bojovalo o důležité tři body, které domácím zařídil Jakub Řezníček když se jako jediný trefil v 80. minutě. </span><span><br class="kix-line-break" /></span></span></p>

„Předtím to bylo prezentované tak, že jsou kluby domluvené, ale nebyla to pravda. Kvůli tomu nejsem tolik zklamaný, protože jsem se na to moc neupínal. Byl jsem v klidu, hrál jsem normální zápas jako ty předchozí, jenom s tím rozdílem, že jsem se nedostával do koncovky. Proti Liberci je to těžké. Svůj výkon hodnotit nebudu, od toho je trenér. Evidentně se mu to nelíbilo. S tím já nemůžu nic dělat,“ odtušil.

V tom s ním Habanec souhlasil. Nedlouho před utkáním se Škodou mluvil, chtěl vědět, jestli je na utkání psychicky připravený. Přestupová sága se táhla dlouho, skončila až krátce před utkáním. Škoda do Číny chtěl, byla to lukrativní nabídka a lákavá. Nicméně Škoda se cítil mentálně fit.

I vzhledem k tomu, kolik přestupových spekulací se kolem jeho elitního hráče točilo, měl trenér pro jeho sobotní výkon pochopení. „Odvedl průměrný zápas. Kdyby se mu povedla jedna střela, mohlo to být lepší. Je potřeba s ním pracovat na psychice. Jeho cílem teď musí být prodat se v létě,“ pravil Habanec.

Akceptoval i Škodovu nespokojenost s vystřídáním. „Bylo by asi špatně, kdyby si hráč přál na základě svého výkonu střídat. Já jsem chtěl střídáním rozhýbat hru a vnést důraz do útočné fáze, to se povedlo. Střídání je ale na mě, ne na hráčích,“ řekl rezolutně.

Taky vytáhlý útočník už se připravuje na to, že se pokusí přestoupit do zahraničí po sezoně. Ví, co to od něho bude vyžadovat: gólově pomáhat týmu, který se zachraňuje.

„Počítal jsem s tím, že budu na jaře ve Zbrojovce. Nějaká šance (na přestup) tam byla, bohužel se to nepovedlo a já udělám všechno pro to, abych přestoupil v létě. Chtělo by to nějaký gól nebo asistenci, a doufat, že se bude dařit jak týmu, tak mě, aby to v létě vyšlo,“ vytyčil si.