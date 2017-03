Doškové o Slavii s Plzní. Na Lukáše řvali v kotli, Tomášovi vadí Čína

Dva salámisti. Pohodáři. Společně měli fitko na západě Čech, to už pustili i proto, že jeden z nich se odstěhoval za láskou na Slovensko. Druhý pořád blbne s činkami, aby se udržoval v kondici, pronajímá nemovitosti, je v klidu. Dvojčata se jako by rozdělila, deník Sport je ale před zápasem zápasů dal zase na chvíli do kupy. Tomáš a Lukáš Doškové prošli Viktorií Plzeň i Slavií, poznali je dokonale. „Ať je to hlavně fotbal, ne bojový sport,“ přejí si 38letí bráchové.

Lukáš půjde přímo do Edenu, ale už ne do kotle, jako to udělal jednou, ale nějaký fanatik mu tam skočil radostí za krk, až bývalý výborný obránce letěl o tři řady níž. Tomáš si zapne počítač, nažhaví internet a koukne se v teplákách v obýváku. Zápas Slavia–Viktoria bude mít za diváky i tato dvojčata, která prošla oběma kluby.

Lukáši, co jste dělal v kotli?

Lukáš: „Vzal mě tam kamarád, když hrála Slavia na začátku sezony předkolo Evropské ligy s Rio Ave. Škoda dal ten parádní gól nůžkami, tak byl výbuch radosti a někdo mi zezadu skočil na hlavu. Až pak si lidi uvědomili, že ho neuznali. Já už mám špatná kolena, operaci za sebou, tak jsem se radši sebral a šel.“

Není to už pro vás?

Lukáš: „Ti kluci tam dělají i taková ta chorea, jak si všichni sednou a pak vyskočí a fandí. Já tam jako jediný zůstal stát, tak na mě ten šéf řval, ať si sednu. ‚Já nemůžu s těma kolenama,‘ odpovídal jsem mu. Je to těžký. Chodím občas pomáhat kamarádovi do hotelu na recepci, i z toho se léčím dva dny, pak máme i futsalový tým, po jednom zápase taky dva dny nechodím. Je to sranda.“ (smích)

Je fakt, že tyhle věci se nelepší.

Lukáš: „Je to náročný.“

Ale řekněte, co v neděli. Mně se zdá, že to dost možná může být největší zápas jara, přímá bitva o titul.

Tomáš: „Někde jsem četl, že bude vyprodáno.“

Lukáš: „Jo, má bejt.“

Tomáš: „No tak to bude velkej zápas, když už na českou ligu má být vyprodáno. Slavia má formu, hraje fakt dobře, Viktorka naposledy remizovala ve Zlíně, tak nevím. Slavia je asi favoritem.“

Lukáš: „Ale zase hrály se teprve dva zápasy.“

Tomáš: „Já vím, stačí týden a všechno bude jinak.“

Ale co za týden určitě nebude jinak, je struktura Slavie. Co vy na to?

Lukáš: „Myslíte tu velkou říši, co to tam teď dotuje?“

Jestli tou velkou říší myslíte Čínu, tak jo.

Tomáš: „Mně se tohle moc nelíbí. Je pravda, že předtím byli ve vedení Češi jako třeba pan Řebíček a za něj to stálo úplně za nic. Tihle mají zase hodně peněz, ale přijde mi, že to mají taky trochu jako koníček. Chodí se tam vůbec občas nějaký Číňani podívat?“

Sem tam je tam vidím.

Tomáš: „Tak zaplatí to, koupí klub, nějaký hráče, asi tomu chtějí nějak pomoct.“

A co myslíte, přehání to s těmi nákupy, nebo ne?

Tomáš: „Kdyby hráli jen českou ligu, tak jo. Ale jestli k tomu pak budou mít i poháry, tak je to potřeba.“

Lukáš: „Je to hrozně moc. Každý trenér vám sice řekne, že chce mít zdvojené posty a bla bla, ale my ten fotbal hráli, a když sedíte měsíc na lavici, tak ať máte sebelepší povahu, jste úplně zlatej, tak to stejně koušete těžko.“

Tomáš: „Já nevím, furt čtu, jak tu chtějí všichni do pohárů. Teď jsem si v pondělí pustil, jak hrála Boleslav s Teplicemi, ta tam chce každý rok. Jenže pak přijede nějaký mančaft ze severního pólu a oni za čtrnáct dní vyhučí. Já si myslím, že Slavia do pohárů půjde, ale jestli to má být na jedno dvě předkola, tak to nemá smysl.“

Lukáš: „Chtěj být silný, jasně, člověk to nějak chápe. Když chcete hrát špici i v české lize, tak tu kvalitu prostě potřebujete.“

I v české lize?

Lukáš: „Já nevím, koukám na to, koukám, v jakých ti kluci chodí kopačkách, to je samej schönerwetter spieler (hráči do hezkého počasí), člověk by oslepnul, když vidí ty barvy... Zaplať pánbůh, že už nehraju, tohle není nic pro mě.“

Ale dobří hráči tu jsou, to zase jo.

Lukáš: „Takhle, já třeba koukám na Spartu, a my když proti ní hráli, to byli samí borci, nejlepší hráči v lize a měli už něco za sebou. Nehraju si na experta s těma malovátkama, nemám nikde žádný blog, ale člověk to vidí.“

Tomáš: „Sparta je o hodně slabší, než bývala. O hodně.“

Lukáš: „Ale na druhou stranu zase musím říct, že z boje titulu bych ji neodstřeloval, jak jsem si teď někde přečetl. Po dvou zápasech, proboha, odstřelit Spartu?“

No co by ne, když na Slavii a Viktorii nemá.

Lukáš: „Já to beru úplně jinak. Pamatuju si Plzeň, když jsme tam hráli my, měli jsme dvacet milionů na rok, kolem hřiště se jezdila plochá dráha...“

Tomáš: „Jo, plochá dráha... Hlavně nekupovali se žádní hráči, nic, leda někdo z kraje, pak chodili kluci z mládeže.“ (smích)

Doba se mění, ale v dobrém ne?

Lukáš: „Jasně, je to bomba, když vidím ten stadion ve Štruncákách i to, jak se hraje o tituly, Evropa. To samé Slavia, krásný stadion, taky se jí teď daří, Škodovi to střílí, Deli je vzadu výborný.“

Budeme končit, kluci. Tak mi ještě řekněte, jak to dopadne?

Lukáš: „Třeba 5:5, hlavně ať je to pořádnej fotbal.“

Hm, díky.

Tomáš: „Slavia je favorit, ale souhlasím s bráchou. Hlavně ať se na to dá koukat.“

LUKÁŠ DOŠEK Narozen: 12. září 1978 (38 let) Pozice: obránce Kariéra: Viktoria Plzeň, Slavia, Sportfreunde Siegen, Thun, Trnava, Vyšehrad, Koloveč Bilance v české lize: 198 zápasů/4 góly Co teď dělá: Má nemovitosti na Vinohradech a za Prahou, které pronajímá. Občas pomáhá na recepci u kamaráda v hotelu, není ale nikde zaměstnaný.

TOMÁŠ DOŠEK Narozen: 12. září 1978 (38 let) Pozice: útočník Kariéra: Viktoria Plzeň, Slavia, Rapid Vídeň, Artmedia Bratislava, Wisla Plock, Zbrojovka Brno Bilance v české lize: 275 zápasů/78 gólů Co teď dělá: Odstěhoval se za manželkou do slovenského Hlohovce, kde ještě kope nižší soutěž. Živí se jako zástupce firmy, která prodává například podlahové krytiny

