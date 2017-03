Koubka mrzel pískot na Spartě: Na hřišti i v hledišti máme guláš

Na jaře přidal druhé čisté konto a Sparta druhou ligovou výhru. Z předvedené hry v 19. kole fotbalové ePojisteni.cz ligy proti Dukle (1:0) však brankář Tomáš Koubek radost neměl. „Bylo to hodně o soubojích, nakopávání míčů, to není dobrý fotbal. My chceme hrát i dopředu,“ tvrdil po vydřeném vítězství letenský brankář.

S čím jste po těsné výhře spokojeni a s čím naopak ne?

„Spokojeni můžeme být s tím, že jsme vyhráli a udrželi nulu. To vítězství jsme vybojovali, tak to prostě nyní máme. Dnes bylo hlavní vyhrát a to se povedlo. Momentálně nám to fotbalově moc nejde, to asi všichni vidí.“

Především to viděli fanoušci, kteří na konci utkání pískali a skandovali „My chceme Spartu“...

„Nevím, jestli tohle chci vůbec komentovat. Sejde se tady devět tisíc lidí, někdo nám fandí, někdo bučí. Snad nastanou časy, kdy se sem lidé budou opět těšit a budeme všichni spolu. Víc bych k tomu asi nechtěl říkat. Není to moje starost, já se mám soustředit především na fotbal.“

720p 480p 360p 240p <p dir="ltr"><span>Sparta se po porážce v Jablonci zvedla v domácím zápase s Duklou, ale zlepšení to z pohledu Letenských bylo hlavně výsledkové. Brzký gól Josefa Šurala dal domácím rychlé vedení, ve zbytku zápasu je však třetí tým tabulky nedokázal navýšit, a tak se při některých šancích Dukly nevyhnul nervozitě.</span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Sparta - Dukla 1:0. Sparta hubenou výhru nakonec uhájila • VIDEO iSport TV

Navíc pokračuje nenávist vůči osobě Tiémoka Konatého, vadí vám to?

„Situace je taková, že teď máme na hřišti i v hledišti takový guláš. Nevím, jak to mám okomentovat. Neznám pocity fanoušků, kteří na něj pískají, nebo těch, kteří ho podporují. Je to na Timmym, aby ukázal, že sem patří a že chce hrát za Spartu a bojovat za ní. Dnes vletěl do hry a svoji aktivitou nám pomohl, protože jsme byli dost pasivní. To je asi tak vše, co bych k tomu řekl. Ať si z toho, jak to tady v současnosti je, udělá každý obrázek sám.“

Stopeři jsou dlouho pod palbou kritiky, jak byste ohodnotili jejich výkon proti Dukle?

„Dozadu jsme byli pevní, i když se Dukla do nějakých šancí dostala. Kluci zblokovali nějaké střely. Ubojovali jsme to vítězství jako tým. V Jablonci jsme si to strkali, hráli na krásu, ale nic jsme z toho neměli. Naopak dnes to byla řežba. Teď je otázka, co je lepší. Chceme hrát i dopředu. Jenže dnes to byly hlavně souboje, nakopávání, to není dobrý fotbal.“

Jak vás ovlivnily zprávy o tom, že klub jedná o příchodu trenéra Pavla Vrby?

„My se o takových věcech v kabině vůbec nebavíme, nezajímá nás to. Takových spekulací je hodně.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Sparta - Dukla: Holendův gól neplatil, Podaný fauloval Koubka • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Sparta - Dukla: Šuralova překvapivá rána zapadla k tyči a Sparta vede 1:0 • VIDEO iSport TV