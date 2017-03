Krejčí: Plzni chybí síla, postrádá Ďuriše. Slavia to dobře poskládala

V nedělním střetu dvou lídrů tabulky ePojisteni.cz ligy to bylo jasně vidět. Zatímco Plzeň spoléhala na kvalitní defenzivu, dopředu už kousat nedokázala. Zato Slavia útočné choutky prokazovala víc, což se projevilo hlavně v závěrečné přesilovce po vyloučení Radima Řezníka. „Slavia to má slušně poskládané, Plzeň oslabil Ďurišův odchod,“ říká pro iSport.cz Karel Krejčí, který se západočeským týmem vyválčil v rekordní šňůře poslední ligový titul.

Nedělnímu šlágru kralovala Slavia. Využila početní převahu, v závěru roztočila ofenzivní obrátky a po Frydrychově hlavičce se topila ve vítězné euforii. „Šlo o hodně taktický fotbal, předpokládal jsem, že to nebude ofenzivní smršť. Byla to nakopávaná, souboje, boj o střed hřiště, o druhé míče. Slavia v plném počtu hráčů také neměla vyložené šance, ale cítil jsem z ní takovou větší touhu, ze strany Plzně mi to alespoň zdálky tak nepřišlo,“ hodnotí Karel Krejčí.

Nakonec se ale radovala po těsné výhře Slavia. „Mají to slušně poskládané, v sestavě výborné soubojové hráče. Dokáže přehrát soupeře i fotbalově, kombinačně, na stranách mají rychlé hráče Sýkoru se Zmrhalem. Na lavici jsou další ofenzivní hráči Tecl nebo Mešanovišč, pomůžou si střídáním a můžou reagovat na průběh zápasu. Když se jim náhodou nedaří kombinace, zjednodušší hru, nakopávají to na Škodu a vytvoří si tlak. Do vápna mají čtyři, pět hráčů, výborné hlavičkáře. Deli drží zadek hřiště, uprostřed je mistr Afriky (Ngadeu), výborný do soubojů,“ jmenuje Krejčí hlavní slávistické zbraně.

Plzeň také výborně zvládá obrannou fázi, nebýt vyloučení Řezníka, možná obhájce titulu v Edenu ukopal remízu. Jenže velký rozdíl vězí v horní polovině hřiště. Zatímco Slavia se pyšní širokou, údernou ofenzivní silou, Plzeň směrem dopředu momentálně tápe.

„Za tři zápasy dala jeden gól, směrem dopředu to skřípe. Je úplně jedno, jestli tam hráli Poznar s Ivanschitzem nebo teď Krmi (Michael Krmenčík) s Hořavou. To je kámen úrazu,“ zdůrazňuje Krejčí. „Ale je začátek jara, nemá smysl, aby v Plzni panikařili, pořád mají dohrávku s Bohemians k dobru a ve hře je hodně bodů. Určitě se musí zlepšit směrem dopředu, dozadu to funguje, gólů moc nedostávají.“

Větší prostor by měl dostat Bakoš

Trenér Pivarník sází na Michaela Krmenčíka, případně Tomáše Poznara. V záloze je ještě nachystaný zkušený Marek Bakoš, který jako střídající zasáhl i do dění v Edenu. Jenže ani jednomu forvardovi to momentálně nelepí, jedinou plzeňskou branku vstřelil proti Příbrami Krmenčík, jinak ani ťuk.

Plzni očividně chybí kanonýr typu Michala Ďuriše, který táhl tým za titulem minulou sezonu. V lize nastřílel šestnáct gólů, k tomu přidal pět asistencí. Jenže trenér Pivarník slovenskému reprezentantovi nevěřil a osmadvacetiletý hráč raději zvolil odchod do ruského Orenburgu. Západočeský klub pustil svého kanonýra podle informací Sportu za 16 milionů korun.

„Loni jsme v úvodu jara nechytli velkou herní formu, ale mohli se spolehnout na Michala Ďuriše. Vsadil jsem na něj, znal jsem ho a z útočníků se mi jevil jako nejkomplexnější. Dostal se do životní formy, těžil z práce ostatních hráčů, dostával balony tam, kam měl. Jeho branky rozhodly o tom, že jsme udělali šestnáctizápasovou šňůru a ta nám zajistila titul,“ vzpomíná Krejčí.

Teď ale Plzeň takovou sílu dopředu nemá. „Poznar ani Michael Krmenčík nejsou velcí kanonýři, možná by měl větší prostor dostat Baky (Marek Bakoš). Hráče v tréninku nevidím, ale Ďurišův odchod určitě je oslabení. V závěru podzimu ukázal, že v něm jsou góly. Dostal zahraniční nabídku, toho prostoru tolik v Plzni neměl a rozhodl se odejít,“ zamýšlí se současný trenér reprezentační dvacítky.

Majitele posledních dvou ligových titulů ale zdaleka nezatracuje. „Plzeň určitě neřekla poslední slovo, vůbec bych ji neodepisoval. Přijde zápas, kdy jim to tam napadá, zvedne se i herní výkon. Pokud ale chce zabojovat o titul, musí se výrazně zlepšit směrem dopředu. Musí přidat i krajní beci, hrát ve vyšším postavení. Na tom byla hra Plzně založená, že krajní hráči hráli výš, i Ďuriš dával góly po jejich centrech. Krajní beci teď nejsou vysoko, takový Limba (David Limberský) se proti Slavii dopředu skoro nedostal, i když si to odbránil,“ upozorňuje Krejčí.

