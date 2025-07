Restart Boleslavi. Nový trenér i velká obměna kádru. Další posila ze Slavie na cestě

Změny ve vedení, na lavičce i v kádru. Fotbalisté Mladé Boleslavi vstupují do zcela nové éry a před startem blížící se sezony je jedním z nejméně čitelných celků Chance Ligy. Odešli ostřílení borci, jako jsou Tomáš Ladra, Marek Matějovský a Marek Suchý. Do týmu naopak přichází řada mladíků bez větších zkušeností. „Z devadesáti procent je tým pohromadě. Ještě chceme přivést hráče, kteří budou posilou pro základní sestavu, nejen pro rozšíření kádru,“ říká nový trenér klubu Aleš Majer. Jednou z posil by se měl stát slávistický Filip Prebsl.

Modrobílí středočeský klub se promění téměř k nepoznání. Dresy i logo zůstanou stejné, ale jinak bude v nadcházející sezoně nastupovat do ligových zápasů zcela odlišná Mladá Boleslav než v minulém ročníku.

Z klubu odešla celá řada klíčových opor. Už v zimě změnili působiště Vasil Kušej a Patrik Vydra, nyní se směrem ven vydala početná řada dalších. Z devíti nejvytěžovanějších borců se na příští sezonu připravují s týmem jen tři.

A průvan v kádru stále není konečný. „Určitě potřebujeme posílit obranu, hlavně post středního obránce a možná i někoho na kraj, pokud se objeví vhodná kvalita. Rádi bychom přivedli ještě jednoho defenzivního záložníka a případně i jedno křídlo,“ vyhlíží kouč poslední část přestupového období.

Jednou z posil se téměř jistě v příštích dnech stane defenzivní univerzál Filip Prebsl, který se Slavií neodcestoval na soustředění. Spekulace o jeho možném hostování nyní potvrdil i nový trenér Středočechů. „Můžu říct, že se o tom spekuluje správně,“ reagoval s úsměvem na dotaz iSportu.

Mezi oběma kluby pak putuje celá řada hráčů. Boleslav vedle Prebsla už představila příchody záložníka Davida Pecha, obránce Matěje Zachovala a křídelníka Josefa Kolaříka. Hostování v Boleslavi si pak o rok prodlouží gólman Aleš Mandous.

Odešly výrazné tváře

Opačným směrem zase míří velezkušený Marek Suchý, který bude působit v béčku „sešívaných“ jako mentor. A tím seznam velkých odchodů ani zdaleka nekončí. Kapitán Marek Matějovský ukončil kariéru a do Plzně se za sumu kolem 37 milionů korun přesunul Tomáš Ladra.

Nahradit tři nejvýraznější tváře mužstva je tak jednou z velkých výzev pro nové vedení. Jedním z tahounů nové Boleslavi by se měl stát například zkušený ofenzivní záložník Roman Macek, který přichází po dlouhé štaci ve švýcarském Luganu. Do Česka se vrací po dlouhých patnácti letech. „V týmu se teď tvoří úplně nové jádro. Roman je z nově příchozích hráčů jednoznačně nejzkušenější,“ podotkl Majer.

On sám si vyzkouší prvoligové angažmá vůbec poprvé. Jako hráč to nikdy nedotáhl výš než do druhé ligy a ve funkci trenéra do této soutěže poprvé nakoukl až vloni. S Vlašimí skončil na šestém místě tabulky a jeho styl zaujal vedení středočeského klubu, který si ho vybral pro náročný úkol při velké přestavbě.

„Kdybych dostal nabídku z druhé ligy z jiného klubu, nepřijal bych ji. První liga je ale ještě výrazně odskočená a tuhle nabídku jsem vzal,“ dodává odhodlaný stratég.

Příchody do Mladé Boleslavi

Hráč Věk Pozice Z klubu Typ přestupu Roman Macek 28 střední záložník FC Lugano volný hráč Jan Zíka 19 střední záložník České Budějovice volný hráč Matěj Zachoval 20 levý obránce Slavia přestup Filip Lehký 23 levé křídlo Dukla přestup Josef Kolařík 18 pravé křídlo Slavia přestup David Pech 23 pravý záložník Slavia přestup Aleš Mandous 33 brankář Slavia hostování Michal Ševčík 22 ofenzivní záložník Sparta ?

Odchody z Mladé Boleslavi