Slávistický klenot v kurzu! Deliho chce Trabzonspor, píší v Turecku

Ve Slavii se vypracoval na pravděpodobně nejlepšího stopera fotbalové ePojisteni.cz ligy, skvělého vládce defenzivního prostoru. Jenže Simon Deli by české trávníky brzy mohl opustit. Podle tureckých médií se o pětadvacetiletého hráče, který má ve Slavii smlouvu do června 2018, zajímá Trabzonspor, aktuálně pátý celek turecké ligy.

Server sporbizde.com informuje o tom, že sportovní ředitel Trabzonsporu Ersun Yanal začíná vyhlížet posily na novou sezonu. A v hledáčku mu uvízl zajímavý hráč – zástupce tureckého klubu upoutal slávistický stoper Simon Deli!

„Trenér Trabzonsporu Deliho sledoval v utkání Slavia – Plzeň (1:0). Vedení měl sdělit, že se mu 192 centimetrů vysoký stoper herně velmi zamlouvá,“ doplnil server s tím, že klub už dokonce oslovil Slavii.

Turecká média naznačovala, že Delimu by měla v létě končit smlouva a mohl by odejít zadarmo, to však Slavia vyvrací. „Simonovi Delimu v létě smlouva nekončí. Každopádně k možným přestupovým spekulacím se vyjadřovat nebudeme,“ uvedl za klub tiskový mluvčí Michal Býček.

Pětadvacetiletý zadák patří ke stěžejním hráčům týmu, který v probíhající sezoně šlape za titulem. Spolu s plzeňským Romanem Hubníkem je považovaný za nejlepšího stopera ligy, po skončení podzimu vyhrál anketu deníku Sport mezi trenéry. S přehledem zvládá hlavičkové souboje, navíc oplývá rychlostí, dynamikou, přehledem i vytříbenou technikou. V drtivé většině případů se stará o kvalitní rozehrávku, nezbytný atribut moderního stopera.

Reprezentant Pobřeží Slonoviny působí ve Slavii třetí sezonu, ze základní sestavy ho momentálně vyřadí jen karty či zranění, patří k absolutně nepostradatelným hráčům. „Výborně jim drží zadek hřiště,“ poznamenal současný trenér reprezentační dvacítky Karel Krejčí.

Deli začínal v Česku ve Spartě, na Letné se ale nechytil. V sezoně 2013/2014 úspěšně hostoval v Českých Budějovicích, kde klubu pomohl k postupu do první ligy. Následovalo angažmá v Příbrami, odkud si ho v lednu 2015 vytáhl do Slavie její tehdejší trenér Miroslav Beránek.

Zhasnutý Eden, pád hradeckého Malinského při pokusu o fintu, strkanice Petržely a Štohanzla, fotbalové utrpení při zápase Příbram – Jihlava, ale také famózní výkon slávistického stopera Simona Deliho proti Mladé Boleslavi – to jsou některé ze zajímavých a kuriózních situací, jejich přehled jako každý týden nabízí pravidelný pořad Liga naruby. Podívejte se na dění ve fotbalové lize z nadhledu i po 15. kole letošního ročníku!

Ano, v 19. ligovém kole padlo pouhých 7 gólů, ale i tak se naštěstí urodila spousta kuriózních a pozoruhodných situací, jejichž přehled vám nabízí pravidelný pořad Liga naruby. Největší pozornost byla samozřejmě upřena do Edenu na šlágr Slavia – Plzeň, ale neskončíme jen u něj (přestože pivní lázeň jednoho z fanoušků byla vrcholem kola). Podívejte se na rány z velké a ještě větší dálky, nebo na rutinérsky vyřešenou situaci s rozvázanou tkaničkou.

Slavia - Plzeň: Deli se u rohového praporku elegantně zbavil Petržely

Slavia - Plzeň: Deli na vzdálenější tyči nedostal míč do brány