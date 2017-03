CELÝ SESTŘIH: Sparta - Zlín 0:0. Ztráta i pod Radou a proti deseti

Rada oproti poslednímu utkání v Mladé Boleslavi udělal dvě změny v sestavě. V základní jedenáctce nastoupili v záloze Vácha s Néstorem a mezi náhradníky se posadili Konaté se Sáčkem. Naopak ani na lavičce se neobjevil nejlepší střelec letenského celku Lafata.

Sparta sice vstoupila do zápasu s nasazením, ale jakmile Zlín získal půdu pod nohama, byl nebezpečnější. V sedmé minutě vystřelil po kombinaci těsně vedle Vukadinovič a v 36. minutě zachránil domácí celek po rohu a Jugasově ráně zblízka reflexivním zákrokem brankář Koubek.

"Představovali jsme si, že první poločas bude lepší. Prvních dvacet minut to ještě šlo, ale pak jsme odešli, soupeř měl dvě velké šance, které jsme přečkali. Pak jsme si řekli něco v kabině a po přestávce to bylo lepší," řekl Rada na tiskové konferenci.

Po přestávce se do šancí začala dostávat i Sparta. V 56. minutě se po rohu a Mazuchově hlavičce vyznamenal brankář hostů Dostál. Zlín podržel i o chvíli později, kdy vyrazil do horního rohu mířící Váchovu ránu. "Je vidět, že to nejde tak jednoduše, protože v podobných situacích musíme zachovat víc klidu. Musíme ctít i kvalitu soupeře, ale myslím, že jsme zápas měli dotáhnout do vítězného konce," prohlásil Rada.

Ani zlepšení však neumlčelo domácí fanoušky, kteří se po přestávce víc než hrou bavili urážlivými pokřiky na adresu vedení klubu. V 73. minutě byl navíc zápas krátce přerušen kvůli pyrotechnice v domácím kotli. "Hráči jsou od toho, aby hráli, aby si tohohle nevšímali a soustředili se na hru. Myslím, že tohle je neovlivnilo," uvedl Rada.

Krátce poté dostala Sparta šanci v podobě přesilovky, protože po druhé žluté kartě byl vyloučen Matějov. Početní výhodu mohl po následném přímém kopu využít Michal Kadlec, jenže hlavičkoval přímo do náruče brankáře Dostála. "Vyloučení nám hodně pustilo žilou. Kdybychom hráli v plném počtu, tak jsem měl nachystané dva útočníky, přešli bychom na rozestavení 4-4-2 a ještě bychom Spartu potrápili," řekl trenér Zlína Bohumil Páník.

Do dalších šancí se Sparta nedostala a sama mohla tři minuty před koncem inkasovat. Koubkovu špatnou rozehrávku zachytil Traoré, jeho oblouček směřující do prázdné branky ale včas zastavil Michal Kadlec a Zlín tak pošesté v posledních sedmi kolech nedokázal skórovat.

Třetí Sparta si tak udržela čtyřbodový náskok před čtvrtým Zlínem, který navíc na pražské Letné dokázal bodovat po sedmi porážkách v řadě. O bod více ztrácí na letenský celek pátá Mladá Boleslav, která má však k dobru sobotní zápas na hřišti Slovácka.

Po víkendu navíc může narůst ztráta Sparty na první Slavii na jedenáct bodů. "Kdyby to tak bylo, tak je to ztráta veliká. Ale pokud nějaká šance, tak se o to musíme poprat. Každý by se měl o to poprat a Sparta Praha určitě," prohlásil Rada.

Premiéra Petra Rady na lavičce Sparty skončila bezgólovou remízou se Zlínem. Letenští měli především ve druhém poločase navrch, také víc než čtvrt hodiny hráli proti soupeři oslabenému o vyloučeného Róberta Matejova. Domácím zase chyběl kotel, který na protest proti krokům vedení necelých dvacet minut před koncem svůj sektor opustil.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Koubek – Karavajev, Mazuch, Michal Kadlec (C), Hybš – Mareček (76. Mario Holek), Vácha – Albiach, Čermák (68. Holzer), Josef Šural – V. Kadlec. Hosté: S. Dostál – Pazdera, Jugas (C) (89. Beauguel), Gajič (56. Janíček), Matejov – V. Vukadinovič, Živulić, Traoré, Kopečný – Holík, Fantiš (72. Diop). Náhradníci Domácí: Bičík, Sáček, Havelka, Vatajelu, Holzer, Konaté, Holek Hosté: Švenger, Hubáček, Štípek, Janíček, Bačo, Diop, Beauguel

