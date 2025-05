Kozel chválil jablonecké „Ferrari“: Jsme sebevědomí. Sparta? Snad se teď zvedne

Ve Skupině o titul do počtu? Vůbec ne! Jablonec by si klidně mohl i pomýšlet s trochou štěstí na čtvrté místo. „Je to těžké. Ideálně bychom měli mít ještě tak o bod navíc,“ zapřemýšlel se strůjce severočeských úspěchů Luboš Kozel, a když poodhalil, proč jeho svěřenci chytili v úplném závěru sezony vítěznou slinu, pomohl si automobilovou analogií.

Trenére, 65. minuta na Spartě, vedete 2:1 a Alegue si přehodí technickou finesou soupeře. Co s vámi takové věci dělají? Pořád jde o hodně…

„Víme, že Alex je technicky nadstandardní a taková situace svědčí o tom, v jakém jsou hráči rozpoložení. Dovolí si to i na Letné a ještě jim to vyjde… Udělalo mi to radost.“

Kde se tohle sebevědomí bere?

„Je to naše pojetí, fotbal jsme vždy hrát chtěli, ačkoliv to na začátku jara i kvůli terénům nešlo vždy. Ferrari taky nejede Rally Bohemia líp než nějaká Škodovka. Když je povrch jako tady a v Ostravě, naší hře to nahrává. Jsme úspěšní, vyhráli jsme čtyřikrát za sebou a hráči si prostě věří, což na Letné bylo vidět. Kdybychom dostali gól první, možná by to tak nebylo. Ale párkrát se nám podařilo dobře vyjet odzadu, rozehrát to, a soupeř pak s presinkem také trochu cukne. To bylo takové první vítězství v zápase.“

Jablonec vyhrál na Letné poprvé od roku 2007. Věděl jste to?

„To už je historie. Někde jsem to před zápasem četl a věděl jsem, že to nebude lehký zápas. Sparta je momentálně v takovém rozpoložení, že jsme to měli trochu jednodušší. Doufám, že se teď trochu zvednou, aby za deset dní zvládli finále poháru, to bychom si přáli.“ (směje se)

Narážíte na fakt, že pokud vyhraje Olomouc, z pátého místa do předkola evropských pohárů nepůjdete. Ale nemůžete teď myslet i na čtvrté místo? Je vzdálené pět bodů…

„Do teď jsme o tom nemluvili, nepřemýšleli. Až v sobotu se teprve rozhodlo, že budeme definitivně nejhůř pátí, protože Sigma nevyhrála. Pět bodů, tři zápasy… Je to těžké, ideálně bychom měli mít ještě o bod víc. Ale k prvním dvěma zápasům nadstavby jsme přistoupili tak, že půjde o testy naší výkonnosti, jak jsme adaptabilní na nejlepší týmy. Zatím to zvládáme. I další zápasy budeme chtít vyhrát, tak uvidíme, na co to bude stačit. To by Sparta nemohla už udělat ani bod a to doufám, že udělají.“

Dva góly padly ze samostatných nájezdů. Na to jste hráče připravoval?

„Typologicky máme jak rychlostní typy, které umí chodit za obranu, tak hráče, kteří tam umí dát přihrávku. Navíc Baník i Sparta mají stopery soubojově orientované dopředu, a když jdou do presinku, prostor za nimi se vytváří. Byl to záměr.“

Každý takový zápas zároveň přitahuje zájem o vaše hráče…

„To je druhá stránka věci. Jsem ale rád, že se hráči ukazují a mužstvo spolu funguje.“

Záloha funguje skvěle. O Beranovi se zaslouženě mluví skoro pořád, ale Sebastian Nebyla, který zapsal gól i asistenci, také zářil. Není někdy trochu neprávem opomíjený?

„Opomíjený? To si nemyslím, pořád někde čtu, jak je pro kluby zajímavý, zrovna tento týden jsem nějaký takový článek viděl. Takže z tohoto pohledu ne. Je to mladý hráč, který má před EURO a jsme moc rádi, že má formu. Ať se ukážou, třeba pro klub budou cenným zbožím. Ale nejvíc bych si přál, aby tým zůstal pohromadě.“

Dejme stranou strach o odchod hráčů, neregistrujete zájem i o vaší osobu?

„Ne.“ (směje se)