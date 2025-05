Friis o své pozici: Dávám klubu sto procent. Jestli je to dost, vyhodnotí jiní

Tohle nebyla silná Sparta. Lars Friis to moc dobře věděl. Podruhé na jaře prohrála dvakrát v řadě, po domácí katastrofě s Jabloncem zůstala přibitá na čtvrtém místě a pomalu by se měla dokonce ohlížet na páté. A tak padla po utkání otázka, která visí ve vzduchu už nějakou dobu...

Cítíte, že je po další prohře vaše pozice coby trenéra Sparty v ohrožení?

„Férová otázka. Pokud nevyhráváte, jste v ohrožení. Protože jde o top klub, o tomhle se vždy bude diskutovat. Ale pokud chcete od někoho konkrétní odpověď, nejsem ten správný člověk. Za dva a půl roku, jsem dal sto procent své energie do každého dne. I když nám někdy docházely baterky, byla to moje práce. Moc tento klub miluju a nemohu ho zklamat tím, že nebudu makat naplno. To je moje hodnota. Jestli to je dost, to musí vyhodnotit někdo jiný. Takže to je má odpověď. Můžu pouze slíbit, že budu dál dělat maximum každým dnem.“

První půle s Jabloncem ale byla dost špatná, souhlasíte?

„Naprosto. Způsob, jakým jsme hráli v první půli, byl nedostatečný. Pár světlých momentů nestačí. Sobotní výsledky nás měly povzbudit, ale když se zamyslím nad tím, jak jsme působili jako tým, nebylo to dostatečné. Ne, že by si soupeř vyprodukoval tolik šancí, ale to je jedno, když prohráváte o půli 0:2. Bylo to překvapivé. Po změně stran jsme ale ukázali chtíč a jinou energii.“

Hráči soupeře sem navíc přijeli s velkým sebevědomím, dost si dovolili. Jak se vám dívá na to, že Sparta ztrácí na Letné sílu, kterou tu dlouho budovala?

„Je to nahoru a dolu. Nezeptal byste se na to samé po pohárovém utkání s Plzní. To jste sílu cítil, ne? Jablonci se daří, je na vlně, ale stále je to soupeř, který musíme doma porazit. Pokud se ptáte na můj pocit, je to strašné. Musíte být stoprocentně připravení, tvrdí, soubojoví. Ve druhé půli tam bylo z naší strany víc, včetně odhodlání. Ale když se bavíme o síle, nebavíme se jen o fyzické síle, ale i o něčem v hlavě a to je nejdůležitější.

Jablonec šel dvakrát sám na branku a dal z toho dva góly. Jak se to přihodilo?

„Dobrá otázka. Nemůžu teď jednoduše vypíchnout, co se tam stalo špatně. Nefungovalo propojení a součinnost mezi hráči. Zadní linie, záloha i útok, prostě tým jako celek. Nechceme, abychom měli tak otevřenou obranu. Ale nutno říct, že Jablonec má hodně dobré protiútoky.“

Co jste říkal na první inkasovaný gól z přímého kopu Ševčíka? Byly tam zmatky ohledně toho, kdy rozhodčí zapískal….

„Nemohou vám odpovědět, ještě jsem to neviděl z opakovaného záběru. Ale myslím si… (zamyslí se)…, že na tom asi nebylo nic špatně. Mám pocit, že to zapískal těsně před kopnutím. To, že se hráč rozeběhne před hvizdem, je ale nezvyklé. A chytré. Ale upřímně šlo podle mě o správně uznaný gól.“