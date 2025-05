PRVNÍ DOJEM JIŘÍHO FEJGLA | „Viděl jsem odevzdaný tým v letargii, všichni měli hlavy dole. Příšerný Kairinen, nulový Preciado, žádný zápal,“ říká v Prvním dojmu po domácí prohře Sparty s Jabloncem 1:3 redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl. Měl by Lars Friis trpět na lavičce až do finále MOL Cupu? „Ne. Do týmu je potřeba hodit granát, zkusit šok. Ať to na čtrnáct dnů vezmou Tomáš Rosický a Tomáš Sivok. Mančaft znají, fotbalu rozumějí,“ pokračuje Fejgl.